Medina ısrarı

Fenerbahçe, bir süredir yoğun çalışma gerçekleştirdiği Cristian Medina transferinde artık son düzlüğe girdi. İlk iki teklifi kabul görmeyen sarı-lacivertliler, genç Arjantinli için Boca Juniors'a son olarak 15 milyon dolar artı bir sonraki satıştan yüzde 20 pay teklif etti.

Medina'nın da Fenerbahçe'de forma giymek istemesinden dolayı Arjantin ekibi köşeye sıkıştı ve anlaşma noktasına geldi. Boca'nın bu teklifin haricinde sözleşmeye başarı bonusu da koydurmak istediği ve bu rakamlar üzerinde görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Boca, bonus talebi kabul edildiği an transfere kesin olarak onay verecek. Güney Amerika basını da bu transfer gelişmesine dün sayfalarında geniş yer ayırdı. Jose Mourinho'nun ısrarı ve oyuncunun talebi doğrultusunda transferin kısa süre içinde tamamlanacağı vurgulandı.

Arjantin'in tüm alt yaş kategorilerinde oynayan Medina, toplamda 31 maça çıktı. Medina, tangocuların Paris 2024 Olimpiyatları kadrosunda da yer aldı ve 4 maça çıktı.