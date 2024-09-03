Ya Chilwel ya Brown

Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı sonrasında sol bek arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de birçok isim gündeme gelmişti ancak son alınan bilgilere göre; bu adaylar ikiye indi. Bunlar dan biri Chelsea'de kadroda düşünülmeyen İngiliz yıldız Ben Chilwell... Menajerler tarafından sarı-lacivertli kulübe önerilen isme Jose Mourinho'dan onay çıktıktan sonra Chelsea'yle görüşmelere başlandı. Oyuncu kiralık olarak kadroya katılmak isteniyor.

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Fenerbahçe yönetiminin haftalık 200 bin pound kazanan Chilwell için Chelsea'ya 'maaşını yarı yarıya ödeyelim' teklifini yaptığı ve İngiliz ekibinin bunu kabul ettiği belirtildi. Chilwell için görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, Archie Brown pazarlıklarını da sürdürüyor. Ben Chilwell'de sorun çıkması halinde Gent'in yıldızı için tüm imkanlar seferber edilecek. Bu iki transferden birini bu akşama kadar Fenerbahçe yönetimi kadroya katmak istiyor.