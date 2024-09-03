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TRANSFER HABERİ - Rade Krunic Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin Boşnak orta saha oyuncusu Rade Krunic, Sırp ekibi Kızılyıldız'a transfer oluyor. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2024 Salı 13:34 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2024 Salı 13:42
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TRANSFER HABERİ - Rade Krunic Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Milan'dan kiraladığı ve sezon sonunda bonservisini aldığı Rade Krunic, sarı-lacivertli takıma veda ediyor.

A Spor'un haberine göre; performansıyla beklentilerin altına kalan Boşnak futbolcu, bonservisiyle birlikte Kızılyıldız'a transfer oluyor.

Fenerbahçe'nin Krunic transferi için Kızılyıldız'dan bonservis bedeli almayacağı, sadece sonraki satıştan yüzde 50 pay karşılığında anlaşma sağlandığı öğrenildi.

30 yaşındaki futbolcunun adı Suudi Arabistan ekipleriyle de anılmıştı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 4 maçta 233 dakika süre alan Rade Krunic, skor katkısı üretemedi.

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