Osayi ve Jayden sezon sonu

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun yanı sıra Jayden Oosterwolde'yle Bright Osayi- Samuel'e de teklifler geldi. Ancak milli oyuncunun ayrılığı sonrasında teknik direktör Jose Mourinho, iki futbolcuya da izin vermedi. Osayi, İngiltere'den gelen tekliflerin ardından Portekizli çalıştırıcıyla bir görüşme gerçekleştirdi, yeniden Ada'da oynamak istediğini dile getirdi. Ancak Jose, 'sana ihtiyacım var' diyerek oyuncuyu ikna etti.

ŞAMPİYON OLALIM...

JAYDEN Oosterwolde'yle de benzer bir görüşme gerçekleştiren Mourinho, iki oyuncuyu da takımda kalmaya ikna etti. Özellikle Jose'nin "Şampiyon olalım öyle gidin" sözünün oyuncular üzerine büyük etki yarattığı öğrenildi. İki isim de sezon sonunda kendilerine gelecek teklifler değerlendireceklerini kendileriyle ilgilenen kulüplere söyledi. Hem Jayden hem de Osayi, Jose Mourinho'nun bu sezonki vazgeçilmezlerinden olacak.

SERDAR AZİZ FESHEDİLİYOR

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun Avusturya kapından gönderdiği ve yaklaşık iki aydır kendisine kulüp arayan Serdar Aziz, henüz istediği teklifleri bulamadı. Kadroda düşünülmeyen tecrübeli stoperin bu hafta içinde sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilecek.