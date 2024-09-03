Fenerbahçe'den Medina için yeni teklif! Transferde sürpriz gelişme...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de bir süredir gündemde olan Medina için ilk teklifini yapmıştı. Daha sonra bu teklifi reddedilen sarı-lacivetliler yeni teklifini Boca Juniors'a iletti. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ
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Arjantin medyasında yer alan ve Takvim Gazetesi'nin derlediği habere göre, Fenerbahçe, Cristian Medina için yaptığı teklifi güncelledi.
Sarı-Lacivertliler, bonuslar dahil 15 milyon dolar ve yüzde 20 pay içeren yeni bir teklif yaptı. Boca Juniors'un yakın bir zamanda teklife cevap vermesi bekleniyor. Ayrıca Sarı-Lacivertliler'in, 22 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık anlaşma sağladığı öğrenildi.
Genç yetenek de kulüplerin anlaşması durumunda Fenerbahçe'de oynamaya sıcak bakıyor. Bilindiği gibi Sarı Kanarya, genç yıldız için geçtiğimiz günlerde 11 milyon dolarlık bir teklif yapmış ancak bu teklif Arjantin kulübü Boca Juniors tarafından geri çevrilmişti.
Transfermarkt değeri 10 milyon Euro olan Christian Medina bu sezon Boca Juniors formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 25 karşılaşmada 3 gol, 3 asistlilk performans sergiledi.
2020 yılından beri Boca Juniors'ta forma giyen yıldız futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.
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