Fenerbahçe'den Medina için yeni teklif! Transferde sürpriz gelişme...

Genç yetenek de kulüplerin anlaşması durumunda Fenerbahçe'de oynamaya sıcak bakıyor. Bilindiği gibi Sarı Kanarya, genç yıldız için geçtiğimiz günlerde 11 milyon dolarlık bir teklif yapmış ancak bu teklif Arjantin kulübü Boca Juniors tarafından geri çevrilmişti.