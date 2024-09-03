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Fenerbahçe'de Rade Krunic Kızılyıldız'a transfer oldu

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Rade Krunic, bonservisiyle Kızılyıldız'a transfer oldu. FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2024 Salı 22:20 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2024 Salı 22:27
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Fenerbahçe'de Rade Krunic Kızılyıldız'a transfer oldu

Fenerbahçe'nin Milan'dan kadrosuna kattığı Rade Krunic'in son durumu belli oldu.

Sarı-lacivertlilerde beklentilerin altında kalan yıldız isim bonservisiyle Kızılyıldız'a transfer oldu.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI:

Profesyonel Futbol A Takım Futbolcularımızdan Rade Krunic'in kalıcı transferi konusunda Sırbistan'ın Kızılyıldız Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

Oyuncunun bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz.

KRUNIC F.BAHÇE'DE KAÇ MAÇTA OYNADI?

Boşnak oyuncu sarı-lacivertlilerde tüm kulvarlarda 22 maça çıktı.

Krunic bu maçlarda 1 asist üretti.

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