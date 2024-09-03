Fenerbahçe'de Rade Krunic Kızılyıldız'a transfer oldu

Fenerbahçe'nin Milan'dan kadrosuna kattığı Rade Krunic'in son durumu belli oldu.
Sarı-lacivertlilerde beklentilerin altında kalan yıldız isim bonservisiyle Kızılyıldız'a transfer oldu.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI:
Profesyonel Futbol A Takım Futbolcularımızdan Rade Krunic'in kalıcı transferi konusunda Sırbistan'ın Kızılyıldız Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.
Oyuncunun bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz.
KRUNIC F.BAHÇE'DE KAÇ MAÇTA OYNADI?
Boşnak oyuncu sarı-lacivertlilerde tüm kulvarlarda 22 maça çıktı.
Krunic bu maçlarda 1 asist üretti.