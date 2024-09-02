Fener’in 7 harikası

Jose Mourinho ile yeni sezonda iddialı olan Fenerbahçe, şimdiye kadar kadrosuna 7 yeni isim kazandırdı. Mourinho'nun raporlarına ve çalışmalarına göre hareket eden sarı lacivertli yönetim adeta tüm mevkiilerini güçlendirdi. Savunma hattı için Çağlar Söyüncü'nün bonservisini alan Fenerbahçe, orta sahaya Amrabat hamlesiyle heyecan yarattı. Sol kanatta Saint-Maximin'i kadrosuna katan Fenerbahçe, forvet hattını En-Nesyri ve Cenk Tosun gibi iki önemli golcüyle güçlendirdi. Kanatlara Alanyaspor'dan 23 yaşındaki Oğuz Aydın gelirken, sol beke de Karagümrük'ten 23 yaşında Levent Mercan eklendi. Transfer dönemi sona erene kadar Fenerbahçe'nin Mourinho'nun raporuna göre hareket etmesi bekleniyor.