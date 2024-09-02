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Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Mourinho transferi veto etti

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun, yıldız ismin ayrılığına onay vermediği ve transfere engel olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2024 Pazartesi 11:58
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Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Mourinho transferi veto etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer planlaması devam ediyor.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Mourinho transferi veto etti

Ferdi Kadıoğlu'nun 30 milyon Euro'ya Brighton'a transfer olmasının ardından gözler Jayden Oosterwolde'ye çevrildi.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Mourinho transferi veto etti

Hollandalı oyuncu özellikle Premier Lig ve Serie A'dan gelen tekliflerin değerlendirilmesini istiyordu.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Mourinho transferi veto etti

Ancak Oosterwolde'nin karşısına Jose Mourinho engeli çıktı.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Mourinho transferi veto etti

Sabah'ın haberine göre, Portekizli teknik adam Jayden'ın transferini veto etti.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Mourinho transferi veto etti

Mourinho ayrıca yıldız savunmacıyı da takımda kalması konusunda ikna etti.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Mourinho transferi veto etti

"SANA İHTİYACIM VAR"

Oosterwolde, Jose Mourinho'nun "Sana ihtiyacım var" sözlerinin ardından fikrini değiştirdi.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Mourinho transferi veto etti

Öte yandan Oosterwolde sezon sonunda iyi bir teklif gelmesi halinde değerlendirileceğinin de sözünü aldı.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Mourinho transferi veto etti

3 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR

Fenerbahçe'ye Jorge Jesus döneminin devre arasında 6 milyon Euro'ya Parma'dan transfer olan Jayden Oosterwolde'nin sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

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