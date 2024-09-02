Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Mourinho transferi veto etti
Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun, yıldız ismin ayrılığına onay vermediği ve transfere engel olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Ancak Oosterwolde'nin karşısına Jose Mourinho engeli çıktı.
Sabah'ın haberine göre, Portekizli teknik adam Jayden'ın transferini veto etti.
Mourinho ayrıca yıldız savunmacıyı da takımda kalması konusunda ikna etti.
"SANA İHTİYACIM VAR"
Oosterwolde, Jose Mourinho'nun "Sana ihtiyacım var" sözlerinin ardından fikrini değiştirdi.
Öte yandan Oosterwolde sezon sonunda iyi bir teklif gelmesi halinde değerlendirileceğinin de sözünü aldı.
3 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR
Fenerbahçe'ye Jorge Jesus döneminin devre arasında 6 milyon Euro'ya Parma'dan transfer olan Jayden Oosterwolde'nin sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
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