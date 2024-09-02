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Dzeko'nun menajerinden Fenerbahçe'ye sürpriz transfer önerisi! Son söz Mourinho'da

Fenerbahçe'de transfer döneminin son günlerine yaklaşılırken sıcak gelişmeler yaşanıyor. Birçok oyuncuyla temas halinde olan sarı lacivertlilerle ilgili sürpriz bir haber geldi. Edin Dzeko'nun menajerinin, yönetime sürpriz bir yıldızı önereceği kaydedildi. Konuya dair flaş iddiayı ise İtalyan medyası duyurdu. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2024 Pazartesi 13:21
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Kubilay Açıkgün
Dzeko'nun menajerinden Fenerbahçe'ye sürpriz transfer önerisi! Son söz Mourinho'da

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Dzeko'nun menajerinden Fenerbahçe'ye sürpriz transfer önerisi! Son söz Mourinho'da

Sarı lacivertliler listesindeki futbolcularla görüşmelerine devam ediyor.

Dzeko'nun menajerinden Fenerbahçe'ye sürpriz transfer önerisi! Son söz Mourinho'da

Öte yandan Kanarya'da menajerler tarafından gelen öneriler de değerlendirme altına alınıyor.

Dzeko'nun menajerinden Fenerbahçe'ye sürpriz transfer önerisi! Son söz Mourinho'da

Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Dzeko'nun menajerinden Fenerbahçe'ye sürpriz transfer önerisi! Son söz Mourinho'da

Konuya dair sıcak gelişmeyi ise İtalyan basını duyurdu.

Dzeko'nun menajerinden Fenerbahçe'ye sürpriz transfer önerisi! Son söz Mourinho'da

İşte ayrıntılar...

Dzeko'nun menajerinden Fenerbahçe'ye sürpriz transfer önerisi! Son söz Mourinho'da

F.BAHÇE'DE CORREA SÜRPRİZİ!

Interlive'da yer alan habere göre Fenerbahçe, 30 yaşındaki yıldız oyuncu Joaquin Correa için bir hamle yapabilir.

Dzeko'nun menajerinden Fenerbahçe'ye sürpriz transfer önerisi! Son söz Mourinho'da

Inter'in yüksek maliyetinden dolayı Arjantinli orta sahayla yollarını ayırmak istediği öğrenildi.

Dzeko'nun menajerinden Fenerbahçe'ye sürpriz transfer önerisi! Son söz Mourinho'da

Inter Teknik Direktörü Inzaghi'nin ise Correa'nın ayrılığına sıcak bakmadığı belirtildi.

Dzeko'nun menajerinden Fenerbahçe'ye sürpriz transfer önerisi! Son söz Mourinho'da

Ancak İtalyan ekibinin finansal sebeplerden dolayı yıldız isimle yollarını ayırmayı planladığı aktarıldı.

Dzeko'nun menajerinden Fenerbahçe'ye sürpriz transfer önerisi! Son söz Mourinho'da

TRANSFERDE DZEKO DETAYI!

Öte yandan önümüzdeki birkaç gün içinde Fenerbahçeli Edin Dzeko'nun da menajeri olan Lucci'nin, Joaquin Correa için sarı lacivertlilerle görüşmelere başlayacağı bildirildi.

Dzeko'nun menajerinden Fenerbahçe'ye sürpriz transfer önerisi! Son söz Mourinho'da

Ancak Jose Mourinho'nun bu transfere onay verip vermeyeceğinin belirsiz olduğu vurgulandı.

Dzeko'nun menajerinden Fenerbahçe'ye sürpriz transfer önerisi! Son söz Mourinho'da

Fenerbahçe'nin, Inter'in yanı sıra oyuncunun da isteklerini karşılaması gerektiği öğrenildi.

Dzeko'nun menajerinden Fenerbahçe'ye sürpriz transfer önerisi! Son söz Mourinho'da

Inter'in, Correa için 6 milyon Euro'luk bir teklif beklediği ancak bu rakamın biraz daha altına oyuncuyu gönderebileceği kaydedildi.

Dzeko'nun menajerinden Fenerbahçe'ye sürpriz transfer önerisi! Son söz Mourinho'da

Joaquin Correa geçen sezon kiralık olarak boy gösterdiği Marsilya'da 19 maça çıktı.

Dzeko'nun menajerinden Fenerbahçe'ye sürpriz transfer önerisi! Son söz Mourinho'da

Arjantinli futbolcu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

Dzeko'nun menajerinden Fenerbahçe'ye sürpriz transfer önerisi! Son söz Mourinho'da

Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan Correa'nın, kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

Dzeko'nun menajerinden Fenerbahçe'ye sürpriz transfer önerisi! Son söz Mourinho'da

1.88 boyundaki hücumcu kariyerinde Lazio, Sevilla ve Sampdoria gibi takımlarda da boy göstermişti.

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