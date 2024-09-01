Mourinho etkisi

Fenerbahçe'de yeni transfer Sofyan Amrabat, basın mensuplarının karşısına çıktı. Sarı lacivertli formayı giyen Faslı yıldız, çok mutlu olduğunu söyledi. Amrabat, "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Ben bir kulüp seçtiğim zaman kalpten seçmeyi tercih ederim. Birçok kulüpten ilgi vardı. Galatasaray hakkında konuşmak istemiyorum. Galatasaray'a saygım var, bana teklif yapan tüm takımlara olduğu gibi" dedi.

WINNER OYUNCUYUM

Tecrübeli orta saha, Mourinho'nun transferdeki etkisine değinerek, "Mourinho'nun etkisi oldu. Mourinho, özel biri, special one... Mourinho eğer sizi isterse 'Hayır' demek çok zor. 2 sene önce Roma-Fiorentina maçından sonra 'Seninle çalışmak isterim' dedi. Ben de aynı şekilde cevap vermiştim. Elhamdülillah bugün Fenerbahçe oyuncusuyum. Mourinho bir winner. Ben de winner oyuncuyum. Birlikte çok iyi işler yapacağız" yorumunu yaptı.

AİLEDEN HİSSEDİYORUM

Sarı-lacivertli formayı giyeceği için çok heyecanlı olduğunu vurgulayan Sofyan Amrabat, "Burada olduğum için mutlu ve gururluyum. F.Bahçe inanılmaz bir kulüp. Burada oynamak büyük bir sorumluluk. İlk görüştüğümüz andan beri kendimi ailenin bir parçası olarak hissediyorum. Başkanımıza, Mario Branco'ya ve özel olarak Acun Ilıcalı'ya teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

FRED FANTASTİK

Sofyan Amrabat, orta sahada Fred'le birlikte oynayacak olmasından dolayı mutlu olduğunu belirtti. Amrabat, "Fred fantastik bir oyuncu. Onunla birlikte oynamak için sabırsızlanıyorum. Onunla oynamak çok heyecan verici olacak... Takımın kalitesini çok beğendim. Kulübe teşekkür etmek istiyorum güçlü kadromuzdan ötürü. Hedefimiz daima ileri doğru olmalı" dedi.

GÜZEL MAÇ OLACAK

Eski takımı Manchester United ile Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde rakip olmasına değinen Sofyan Amrabat, "Bence çok güzel maç olacak. Bizim için iyi bir test maçı olacak. Eski arkadaşlarımı görmek benim için güzel olacak" yorumunu yaptı.

100. İMZA

Fenerbahçe'de 2018 yılından beri başkanlık görevinde bulunan Ali Koç, Sofyan Amrabat transferiyle beraber toplamda 100. transferini gerçekleştirmiş oldu. Başkan Ali Koç böylece 7'si yaz 6'sı kış 13 transfer döneminde 100 futbolcuyu Fenerbahçe kadrosuna kazandırdı. Ali Koç başkanlığında en çok transfer 2020-21 sezonunda 22 futbolcuyla oldu. Fenerbahçe, en az transferi ise henüz tamamlanmayan bu transfer sezonunda yaptı. Bu sezon toplam 7. oyuncu kadroya dahil edildi.