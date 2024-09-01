F.Bahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, transfer döneminde yoğun bir mesai harcadıklarını ifade etti. Ilıcalı, "Transfer süreci benim için zor geçti. Yaz döneminde vaktimin çok ciddi bölümünü kulüpte geçiriyorum. Burada Hull City'den farklı olarak başkan olmadığım için operasyonun içine daha çok girmem gerekti. Sonu mutlu olunca insan çok mutlu olur ya onun mutluluğunu yaşıyorum. İstediğimiz futbolcuların hepsini transfer etmeyi başardık. Fenerbahçe farkı" dedi. Taraftarların beklentilerine değinen sarı lacivertli yönetici, "Bana 'Koy parayı al Acun.' diyorlar. Öyle bir sistem yok. Burada kurallar var. Finansal Fair-Play var. Bu sistem içerisinde satranç oynuyoruz. Her dakika, her kuruşu hesaplıyoruz" diye ekledi.

TRANSFER TOPLANTISI

Transfer çalışmalarının devam edip etmeyeceğiyle alakalı Mourinho ile görüşeceklerini belirten Acun Ilıcalı, "Hocamızın 'bana mutlaka sol bek alın ya da başka oyuncu alın' diye bir isteği yok. Ama hocamızla bir toplantı yapacağız. Eğer bize bir oyuncu profili söylerse çalışacağız. Zaten elimizde listeler var" bilgisini verdi.

8 SAAT TELEFONDAYDIM

Acun Ilıcalı, önceki gün yaşanan transfer görüşmelerini aktarıp "Akşam 6'da başladım ve 8 saat boyunca telefondaydım. En son gece 2'ydi telefon hiç durmamıştı. Ama bunlar hayalini kurduğum şeylerdi. Başkanımıza teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiği için" şeklinde konuştu.

10 TEKLİF VARDI

Asbaşkan Acun Ilıcalı, Amrabat'a tam 10 farklı takımdan ilgi olduğunu anlattı, "Sofyan Amrabat 10 teklif aldı. Hepsini reddetti, dik durdu ve kulübüne sadece "ben Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum" dedi. Sadece son gün 3 İngiltere, 1 İspanya'dan toplam 4 transfer teklifi aldı. O dik durdu ve kazanan Fenerbahçe oldu" bilgisini paylaştı.