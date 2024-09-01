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Alkışlar Zufic'e

Performansıyla çıkışa geçen Livakovic’in başarısının perde arkasında kaleci antrenörü Sandro Zufic var. Deneyimli antrenör, rakip kaleci analizleriyle takıma da destek sağlıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2024 Pazar 06:50
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Alkışlar Zufic'e

Son dönemde yükselişe geçen performansıyla alkışları toplayan Dominik Livakovic'in yakaladığı çıkışın ardında Sandro Zufic ismi dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezonun ortasında Fenerbahçe'ye katılan kaleci antrenörü Zufic, Livakovic'le başarılı bir uyum yakaladı. Zaten daha önce tecrübeli eldivenle Dinamo Zagreb'te çalışan ve şampiyonluklar kazanan deneyimli antrenör, rakip kalecileri analiz ederek tüm takıma da destek oluyor. Son Alanyaspor maçı öncesi de hücum oyuncularına Ertuğrul Taşkıran ile ilgili yaptığı analizler galibiyete destek oldu. 3-0'lık Alanyaspor galibiyetinin ardından konuşan Dusan Tadic, attığı 2 gol için Sandro Zufic'in analizleri için teşekkürde bulundu. Zufic'in gelmesinden bu yana ligde 15 maçta 11 gol yiyen Livakovic, özellikle geçen sezondan beri son 8 lig maçında sadece 2 gol yedi. Sandro Zufic daha önce Trabzonspor'da Nenad Bjelica ile çalışmıştı.

MÜTHİŞ YETENEKLİ

Hırvat kaleci antrenörü Sandro Zufic, Dinamo Zagreb'te çalıştıkları dönemde Dominik Livakovic'e övgülerde bulunmuştu. Zufic, "Livakovic'in milli takıma neler kattığını kelimelerle anlatmak zor. O büyük işler yapan bir kaleci. Dünya Kupası'nda bunu kanıtladığı için çok mutluyum. Livakovic'in müthiş tepkisel yetenekleri var. Kendisine güvenilebileceğini kanıtladı. Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde de bunları gösterdi. Bir kaleci antrenörü olarak en çok zamanı onunla geçiriyorum. Sadece futbol değil her şeyi konuşuyoruz. Doğrusunu söylemek gerekirse oğlumdan çok onunla vakit geçiriyorum. Livakovic'le olan ilişkiye sadece antrenör ve kaleci arasındaki ilişki değil, arkadaşlık diyebilirim" dedi.

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