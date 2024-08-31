Yok ediciler

Lider Fenerbahçe önüne geleni yıkıp geçiyor. Mourinho önderliğinde muhteşem bir hava yakalayan Kanarya, Süper Lig'e damga vurmaya başladı. Geçen hafta ligin güçlü takımlarından Çaykur Rizespor'u 5-0 gibi net bir skorla mağlup eden sarı-lacivertliler, dün müthiş taraftarının önünde Alanyaspor karşısına çıktı. Maça iyi başlangıç yapan ve eline net fırsatlar geçiren Fenerbahçe, bir türlü istediği golü bulamadı. Ta ki usta ayaklar sazı eline alana kadar. 43. dakikada edin Dzeko'nun asistinde Tadic perdeyi açtı.

DZEKO ŞOV: 8 MAÇ, 8 GOL

65'te yeniden sahne alan 35 yaşındaki Sırp yıldız, farkı 2'ye çıkardı: 2-0. Tadic bu sezonki ilk gollerini atarak siftah yaptı. 67'de bir başka usta Dzeko attığı golle skoru ilan etti: 3-0. 38 yaşındaki Dzeko bu sezon fırtına gibi esiyor. 8. maçında 8. kez fileleri sarsan Boşnak futbolcu, 73'te alkışlar arasında yerini yeni transferlerden Youssef En-Nesyri'ye bıraktı. F.Bahçe milli maç arasına liderlik koltuğunda girdi.