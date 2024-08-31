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Yıldızlar direğe takıldı

Farkın 6 olmasına direkler izin vermedi. İlk yarının uzatma anlarında Allan Saint-Maximin, 75'inci dakikada Youssef En-Nesyri ve 90+5'te Mert Hakan'ın vuruşlarında direkler gole izin vermedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2024 Cumartesi 06:50
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Yıldızlar direğe takıldı

Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında oyunu dominet etti ve kalesinde gol görmeden karşılaşmayı 3-0 kazandı. Geçen hafta Çaykur Rizespor'u 5-0'la geçen sarı-lacivertliler, Akdeniz ekibine de yarım düzine gol atabilirdi ancak direkler izin vermedi. İlk yarının uzatma anlarında Allan Saint-Maximin'in vuruşunda top direkten döndü. 73'te Edin Dzeko'nun yerine oyuna giren Youssef En-Nesyri'nin 75'teki kafa vuruşu da üst direkte patladı. 4 maçlık cezası biten ve 83'te Szymanski'nin yerine oyuna dahil olan Mert Hakan Yandaş'ın 90+5'teki şutu da kaleci Ertuğrul'dan sekip yan direkten oyun alanına geri geldi. 3 yıldızın şutları gol olsa maç 6-0 bitecekti.

LİVA'DAN GEÇİT YOK

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Livakovic, kalesini Alanyaspor maçında da gole kapattı. Tecrübeli eldiven Çaykur Rizespor ve Adana Demirspor karşılaşmalarında da rakiplere geçit vermemişti.

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