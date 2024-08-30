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TRANSFER HABERLERİ | Geleceğin yıldızı deniliyordu! Şimdi Fenerbahçe'den ayrılıyor

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da kadro planlama çalışmaları devam ederken o futbolcu ile de yolların ayrılacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2024 Cuma 10:21
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TRANSFER HABERLERİ | Geleceğin yıldızı deniliyordu! Şimdi Fenerbahçe'den ayrılıyor

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yeni sezonda teknik direktörü Jose Mourinho önderliğinde mutlaka şampiyon olmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Geleceğin yıldızı deniliyordu! Şimdi Fenerbahçe'den ayrılıyor

Kanarya uzun yıllardır hasret kaldığı Süper Lig şampiyonluğuna nokta koymak isterken Avrupa'da da iz bırakmak istiyor. Bu anlamda sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Geleceğin yıldızı deniliyordu! Şimdi Fenerbahçe'den ayrılıyor

Sarı-lacivertlilerde diğer yandan takımdan ayrılacak isimler de gündemi meşgul ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Geleceğin yıldızı deniliyordu! Şimdi Fenerbahçe'den ayrılıyor

Kanarya'da bu futbolculardan birisi de Omar Fayed.

TRANSFER HABERLERİ | Geleceğin yıldızı deniliyordu! Şimdi Fenerbahçe'den ayrılıyor

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Omar Fayed, Belçika'ya transfer oluyor.

TRANSFER HABERLERİ | Geleceğin yıldızı deniliyordu! Şimdi Fenerbahçe'den ayrılıyor

21 yaşındaki stoper, Beerschot'un vize işlemlerini halletmesini bekliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Geleceğin yıldızı deniliyordu! Şimdi Fenerbahçe'den ayrılıyor

Problem çözüldüğü an Fayed, Belçika'nın yolunu tutacak.

TRANSFER HABERLERİ | Geleceğin yıldızı deniliyordu! Şimdi Fenerbahçe'den ayrılıyor

Fayed futbola ülkesi Mısır'ın El Mokawloon takımında başladı. Ardından 2023 yazında Fenerbahçe'ye transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Geleceğin yıldızı deniliyordu! Şimdi Fenerbahçe'den ayrılıyor

Sarı-lacivertlilerden ise geçen dönem tecrübe kazanması için Novi Pazar'a kiralandı.

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