TRANSFER HABERLERİ | Geleceğin yıldızı deniliyordu! Şimdi Fenerbahçe'den ayrılıyor

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yeni sezonda teknik direktörü Jose Mourinho önderliğinde mutlaka şampiyon olmak istiyor. Kanarya uzun yıllardır hasret kaldığı Süper Lig şampiyonluğuna nokta koymak isterken Avrupa'da da iz bırakmak istiyor. Bu anlamda sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Sarı-lacivertlilerde diğer yandan takımdan ayrılacak isimler de gündemi meşgul ediyor. Kanarya'da bu futbolculardan birisi de Omar Fayed. Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Omar Fayed, Belçika'ya transfer oluyor. 21 yaşındaki stoper, Beerschot'un vize işlemlerini halletmesini bekliyor. Problem çözüldüğü an Fayed, Belçika'nın yolunu tutacak. Fayed futbola ülkesi Mısır'ın El Mokawloon takımında başladı. Ardından 2023 yazında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertlilerden ise geçen dönem tecrübe kazanması için Novi Pazar'a kiralandı.