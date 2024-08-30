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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan Amrabat açıklaması! "Bana bilgi vermediler"

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho karşılaşmanın ardından galibiyet ve yeni transferleri Sofian Amrabat hakkında konuştu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2024 Cuma 23:32 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2024 Cuma 23:36
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan Amrabat açıklaması! "Bana bilgi vermediler"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho Alanyaspor galibiyeti ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE MOURINHO'NUN SÖZLERİ

Jose Mourinho: "Ben de herkes gibi bugünü saygıyla kutluyorum. Türk halkının 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Bizler, Türk olmayanlar da saygıyla kutluyoruz. Galibiyeti hak ettik. İkinci yarının ilk 15 dakikası hoşuma gitmedi. İlk yarıdaki baskıyı sürdüremeyeceğimizi biliyordum. Topu tutmayı seven bir takıma karşı bu düşüşü yaşarsanız onlara hayatta kalma şansı veriyorsunuz ama ikinci golü atınca maçı bitirdik."

"BAŞAKŞEHİR MAÇINDA İZLEMİŞTİM"

"Bu takımın taktiksel futbol kültüründe geliştiğini gösteriyor. Başakşehir maçında rakibimizi izlemiştim. Oyun kurmayı, topu tutmayı ne kadar sevdiğini gördüm. Hafta boyunca bu baskıya çalıştık. Savunma hattında adam adama oynadık. İlk yarıda daha fazla gol atamamış olmak üzücü, maç ilk yarıda bitirebilirdik."

AMRABAT SÖZLERİ

"Amrabat konusunda başkanımız, direktörümüz nasıl biri olduğumu biliyor. Maçtan önce bana transferle ilgili bilgi vermediler. Şimdi bana bilgi verecekler." ifadelerini kullandı.

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