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Fenerbahçe - Alanyaspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Maç fazlasıyla liderliğini sürdüren sarı lacivertliler kazanarak puan farkını açmak istiyor. Alanyaspor ise zorlu deplasmandan puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. Ülker Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Mehmet Türkmen yönetiyor. Fenerbahçe - Alanyaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2024 Cuma 20:50
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Fenerbahçe - Alanyaspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 4. haftanın açılış maçında Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda Alanyaspor'u konuk ediyor. Maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan sarı lacivertliler puan farkını açmak için sahaya çıkıyor.

Fatih Tekke'nin öğrencileri ise İstanbul'dan puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor.

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, Dzeko

Alanyaspor: Ertuğrul, Balkovec, Aliti, Furkan, Hadergjonay, Makouta, Richard, Yusuf, Efecan, Serdar, Cordova

Fenerbahçe - Alanyaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI NE SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Alanyaspor maçı 30 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de başladı. beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

LİGDE 17. RANDEVU

İki ekibin bugüne kadar ligde yaptığı 16 mücadelede Fenerbahçe 9 kez sahadan galip ayrılırken 4 maç beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor ise 3 karşılaşmada Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı.

Sarı-lacivertli ekip bu maçlarda 34 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 17 gol gördü.

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