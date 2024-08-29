Transfer döneminin sonuna kadar kadrosuna sol bek ve orta saha takviyeleri düşünen Fenerbahçe'de iki scouting hamlesi dikkat çekiyor. Sarı lacivertliler, sol bek için 22 yaşındaki Archie Brown'ı, orta sahada da yine 22 yaşındaki Cristian Medina'yı listesinde tutuyor. Belçika'da Gent'te oynayan Brown ve Arjantin'de Boca Juniors'ta forma giyen Medina, scout ekibinden de tam not alıyor. Öte yandan her iki yıldız Avrupa'da da birçok kulüp tarafından takip ediliyor.

RİOS'A YAKIN TAKİP

Orta sahaya hamle yapmak isteyen Fenerbahçe, Sofyan Amrabat ve Cristian Medina dışında Richard Rios'u da listede tutuyor. Kolombiyalı orta saha aynı zamanda West Ham United ile görüşüyor. Sarı lacivertlilerde henüz Rios için bir girişim bulunmuyor.