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Önce Amrabat

Orta saha transferine ağırlık veren Fenerbahçe’de Sofyan Amrabat adı ön plana çıktı. Sarı lacivertliler, Fiorentina ile görüşmelerini yoğunlaştırdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 06:50
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Önce Amrabat

Transfer döneminde son sürece girilirken Fenerbahçe'nin öncelikleri netleşti. Sarı lacivertliler ilk olarak orta sahaya hamle yapacak. Sofyan Amrabat ile görüşmeler son noktaya geldi. Fiorentina ile görüşmelerini de yoğunlaştıran Fenerbahçe, Amrabat'ı ikna etmiş durumda. Fiorentina ile sözleşmesi Haziran 2025'te bitecek olan Faslı orta saha için satın alma opsiyonlu kiralık teklifi masada duruyor.

JOSE MOURİNHO FAKTÖRÜ

Fenerbahçe'nin Amrabat için 12-13 milyon euroluk bir bütçeye sahip olduğu aktarıldı. Hem 6 hem de 8 numara olarak görev yapabilen 28 yaşındaki orta saha, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile çalışmak istiyor. Bu detay da transfer görüşmelerinde Fenerbahçe'nin elini güçlendiriyor. İtalya basınında da Amrabat'ın şu an için sarı lacivertlilere transfer olmasının yakın olduğu bildirildi.

TEKLİFİN DETAYLARI

İtalya basını Fenerbahçe'nin Sofyan Amrabat için hazırladığı teklifi tüm detaylarıyla ele aldı. Sarı lacivertlilerin satın alma opsiyonuyla kiralık transfer yapacağı belirtildi. 2 milyon euro kiralama ücreti, zorunlu satın alma opsiyonunun da 12 milyon euro olacağı aktarıldı. Fenerbahçe'nin teklifinin bu yönde olduğu bildirildi.

TAKTİK SİSTEME EN UYGUN İSİM

Jose Mourinho, Sofyan Amrabat'ı kadrosunda görmeyi çok istiyor. Amrabat'ın orta sahada çok yönlü bir isim olduğunu düşünen Mourinho, bu açıdan elinin güçleneceğini düşünüyor. Faslı yıldızı maçın önemi ve rakibin gücüne göre hem 6 hem de 8 numarada oynatacağı belirtilen Portekizli teknik direktör, bizzat görüşmelere dahil oldu. Mourinho, Amrabat ile birebir görüşme yaptı.

3 MAÇTA 204 DAKIKA

Sofyan Amrabat, 2024- 25 sezonunda Fiorentina ile 3 resmi maça çıktı. Amrabat, 1'i Konferans Ligi, 2'si İtalya Serie A'da olmak üzere toplam 204 dakika süre aldı. Antrenman ve maç eksiği bulunmayan Faslı futbolcu, Fenerbahçe'de direkt kadroya dahil edilip, sahaya sürülecek.

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