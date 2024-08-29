Emre Mor Rize'ye

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'nun üstünü çizdiği isimlerden biri olan Emre Mor'a Süper Lig'den birçok talip çıktı. Bu talipler arasında imzaya en yakın takım Çaykur Rizespor oldu. Atmacalar, sarı-lacivertlilerle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki sağ açıkla anlaşırken, kulüp tarafında da kalan ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından imzaların atılacağı öğrenildi.

KİRALIK FORMÜLÜ

Kontratının son yılına giren Mor'un satın alma opsiyonlu kiralık olarak Rizespor'a transfer olacağı bildirildi. Geçen sezon devre arasında Karagümrük'e kiralanan milli sağ kanat, kırmızı-siyahlılarda 13 maçta 841 dakika süre aldı. 1 gol, 2 asistlik performansına rağmen takımının ligden düşmesine engel olamadı. Tecrübeli sağ açık, Fenerbahçe'de ise 8 maçta 2 asist katkısı sağladı.