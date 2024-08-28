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Ayrılmam gerekli

Fenerbahçe’den teklif alan Medina, Boca’dan ayrılmak istediğini açıkladı ve “Şimdi ayrılmazsam bir daha ayrılamam” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2024 Çarşamba 06:50
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Ayrılmam gerekli

F.Bahçe'nin resmi teklif yaptığı Cristian Medina'nın açıklamaları Arjantin basınına düştü ve ülkede bomba etkisi yarattı. TYC Sport'tan yakın arkadaşı Merentiel'e konuşan 22 yaşındaki oyuncu, "Şimdi ayrılamazsam bir daha ayrılamam. Ömürlük bir sözleşme imzalamam gerekiyor" dedi. Arjantin ekibinden ayrılmak isteyen ve kariyerini Avrupa'da sürdürmeyi planlayan Cristian Medina için Fenerbahçe ilk etapta 8+3 milyon dolarlık teklif yapmıştı.

OPSİYON 20 MİLYON

Ancak Boca Juniors, bu teklifi reddetti. Ardından Fiorentina, 14 milyon dolarlık bir teklifle tangocuların kapısını çaldı. Fakat Boca, bunu da reddetti. Serbest kalma maddesi 20 milyon dolar olan Medina için Fenerbahçe'nin son teklifi; 12+3 milyon dolar oldu. Boca Juniors, bu teklif sonrasında henüz net bir yanıt vermedi. Boca Başkanı Riquelme, Medina'yı bırakmak istemese de oyuncunun ayrılma isteği elini kolunu bağlamış durumda.

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