TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Amrabat sesleri! Galatasaray'ı takipten çıktı

Calciomercato'nun haberine göre Fenerbahçe, oyuncu için Fiorentina'ya ilk resmi teklifi sunan takım oldu.

Amrabat'ın daha önce Fiorentina'da kalmaya sıcak baktığı iddialarını yalanlayan Çizme basını, oyuncunun yeni bir meydan okuma için Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakabileceğini doğruladı.