TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Amrabat sesleri! Galatasaray'ı takipten çıktı
Fenerbahçe'nin orta saha için düşündüğü isimlerin başında olan Amrabat, aynı zamanda ezeli rakibi Galatasaray'ın da listesindeydi. Oyuncunun transferi ile ilgili arka arkaya sıcak gelişmeler yaşandı. İtalyan basını sarı lacivertli taraftarlara müjdeyi verdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray Fenerbahçe transfer haberleri (GS FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 14:19 Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 14:28
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Calciomercato'nun haberine göre Fenerbahçe, oyuncu için Fiorentina'ya ilk resmi teklifi sunan takım oldu.
Amrabat'ın daha önce Fiorentina'da kalmaya sıcak baktığı iddialarını yalanlayan Çizme basını, oyuncunun yeni bir meydan okuma için Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakabileceğini doğruladı.
Haberde; "Sofyan Amrabat, henüz Floransa'da kalacağından ve transfer döneminin sonuna kadar Raffaele Palladino ile birlikte bulunup bulunmayacağından emin değil." gibi süreç ile ilgili sarı lacivertli taraftarlara umut verici cümleler kullanıldı.
2023-2024 sezonunda Manchester United'a kiralanan Amrabat, önceki sezon kariyerindeki en yüksek değere (30 milyon Euro) ulaşmış durumdaydı.
Di Marzio'nun haberine göre Fenerbahçe, yetenekli oyuncu için 12 milyon Euro'luk satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.
Faslı oyuncu, İtalyan ekibi ile toplamda 110 maça çıkmış ve 7.437 dakika sahalarda ter dökmüştü.
Fiorentina'ya tek resmi teklifin Fenerbahçe'den gelmesinin ardından oyuncunun ve İtalyan ekibinin vereceği cevap merakla bekleniyor.
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