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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Amrabat sesleri! Galatasaray'ı takipten çıktı

Fenerbahçe'nin orta saha için düşündüğü isimlerin başında olan Amrabat, aynı zamanda ezeli rakibi Galatasaray'ın da listesindeydi. Oyuncunun transferi ile ilgili arka arkaya sıcak gelişmeler yaşandı. İtalyan basını sarı lacivertli taraftarlara müjdeyi verdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray Fenerbahçe transfer haberleri (GS FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 14:19 Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 14:28
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Amrabat sesleri! Galatasaray'ı takipten çıktı

Orta saha transferi için Fenerbahçe'nin listesinde olan isimlerden Amrabat ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Amrabat sesleri! Galatasaray'ı takipten çıktı

Galatasaray'ın da kendisi ile ilgilendiği bilinen Faslı oyuncu, İtalyan basınında yer alan haberleri teyit edercesine sarı kırmızılı ekibi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Amrabat sesleri! Galatasaray'ı takipten çıktı

Öte yandan sarı-lacivertlilerin Sofyan Amrabat için yaptığı teklif de belli oldu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Amrabat sesleri! Galatasaray'ı takipten çıktı

Calciomercato'nun haberine göre Fenerbahçe, oyuncu için Fiorentina'ya ilk resmi teklifi sunan takım oldu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Amrabat sesleri! Galatasaray'ı takipten çıktı

Amrabat'ın daha önce Fiorentina'da kalmaya sıcak baktığı iddialarını yalanlayan Çizme basını, oyuncunun yeni bir meydan okuma için Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakabileceğini doğruladı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Amrabat sesleri! Galatasaray'ı takipten çıktı

Haberde; "Sofyan Amrabat, henüz Floransa'da kalacağından ve transfer döneminin sonuna kadar Raffaele Palladino ile birlikte bulunup bulunmayacağından emin değil." gibi süreç ile ilgili sarı lacivertli taraftarlara umut verici cümleler kullanıldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Amrabat sesleri! Galatasaray'ı takipten çıktı

2023-2024 sezonunda Manchester United'a kiralanan Amrabat, önceki sezon kariyerindeki en yüksek değere (30 milyon Euro) ulaşmış durumdaydı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Amrabat sesleri! Galatasaray'ı takipten çıktı

Di Marzio'nun haberine göre Fenerbahçe, yetenekli oyuncu için 12 milyon Euro'luk satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Amrabat sesleri! Galatasaray'ı takipten çıktı

Faslı oyuncu, İtalyan ekibi ile toplamda 110 maça çıkmış ve 7.437 dakika sahalarda ter dökmüştü.

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