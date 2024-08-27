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Fenerbahçeli futbolculardan Galatasaray'a gönderme!

Fenerbahçeli futbolcular İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş ve Jayden Oosterwolde, Galatasaray'ın sahasında Young Boys'la oynadığı karşılaşma sonrası paylaşımda bulunarak Devler Ligi'ne veda eden sarı kırmızılı ekibe göndermede bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2024 Çarşamba 00:43 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2024 Çarşamba 00:44
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Fenerbahçeli futbolculardan Galatasaray'a gönderme!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçta 3-2 yenildiği İsviçre ekibi Young Boys'a sahasında 1-0 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Sarı kırmızılı ekibin maçı sonrası ezeli rakipleri Fenerbahçe'de forma giyen 3 isimden göndermeli paylaşımlar geldi.

Mert Hakan yaptığı paylaşımda, ''Herkes karakterine yakışanı yapar, söz konusu Türk Bayrağı ise bizde kansızlık olmaz… İyi geceler Büyük Fenerbahçe Taraftarı'' ifadelerini kullandı.

Jayden Oosterwolde ise Fenerbahçe'nin Galatasaray'a attığı golün ardından Galatasaraylı taraftarlar karşısında yaptığı sevinci paylaşarak ''İyi geceler'' notunu düştü.

Paylaşım yapan bir diğer isim İrfan Can Kahveci ise gol sonrası yaptığı uyuma sevincinin fotoğrafına "İyi geceler Fenerbahçe ailesi" notunu düştü.

ICARDI DE PAYLAŞMIŞTI

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Lille'e toplamda 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda ettiği maç sonrası Batshuayi ile fotoğrafını paylaşarak sarı lacivertlilere gönderme yapmıştı.

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