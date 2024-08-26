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TRANSFER HABERLERİ | Cristian Medina Fenerbahçe'ye gelecek mi? Kulübünden flaş karar!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin bir süredir transfer gündeminde yer alan Cristian Medina ile ilgili flaş haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Arjantinli orta saha hakkında kulübü Boca Juniors'tan sarı-lacivertlilere flaş cevap geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2024 Pazartesi 14:49
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TRANSFER HABERLERİ | Cristian Medina Fenerbahçe'ye gelecek mi? Kulübünden flaş karar!

Fenerbahçe son olarak Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Cristian Medina Fenerbahçe'ye gelecek mi? Kulübünden flaş karar!

Kanarya bu mücadeleden 5-0'lık farklı bir galibiyet ile ayrıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Cristian Medina Fenerbahçe'ye gelecek mi? Kulübünden flaş karar!

Sarı-lacivertlilerde alınan bu skorun ardından yüzler gülüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Cristian Medina Fenerbahçe'ye gelecek mi? Kulübünden flaş karar!

Kanarya aldığı galibiyet ile moral bulurken diğer yandan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Cristian Medina Fenerbahçe'ye gelecek mi? Kulübünden flaş karar!

Sarı-lacivertlilerde transfer durumu yakından takip edilen isimlerden birisi de Cristian Medina.

TRANSFER HABERLERİ | Cristian Medina Fenerbahçe'ye gelecek mi? Kulübünden flaş karar!

22 yaşındaki Arjantinli oyuncu ile ilgili olarak flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Cristian Medina Fenerbahçe'ye gelecek mi? Kulübünden flaş karar!

Fenerbahçe'de Cristian Medina çalışmaları sürse de Boca Juniors'un inadı kırılmıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Cristian Medina Fenerbahçe'ye gelecek mi? Kulübünden flaş karar!

Arjantin basınında yer alan haberlerde, Fenerbahçe ve Fiorentina'nın Medina için resmi teklif yaptığı aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Cristian Medina Fenerbahçe'ye gelecek mi? Kulübünden flaş karar!

Boca Juniors'un iki teklifi de geri çevirdiği kaydedildi.

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