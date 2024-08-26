TRANSFER HABERLERİ | Cristian Medina Fenerbahçe'ye gelecek mi? Kulübünden flaş karar!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin bir süredir transfer gündeminde yer alan Cristian Medina ile ilgili flaş haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Arjantinli orta saha hakkında kulübü Boca Juniors'tan sarı-lacivertlilere flaş cevap geldi. İşte detaylar...
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Kanarya aldığı galibiyet ile moral bulurken diğer yandan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerde transfer durumu yakından takip edilen isimlerden birisi de Cristian Medina.
22 yaşındaki Arjantinli oyuncu ile ilgili olarak flaş gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'de Cristian Medina çalışmaları sürse de Boca Juniors'un inadı kırılmıyor.
Arjantin basınında yer alan haberlerde, Fenerbahçe ve Fiorentina'nın Medina için resmi teklif yaptığı aktarıldı.
Boca Juniors'un iki teklifi de geri çevirdiği kaydedildi.
Boca'nın Arjantinli orta saha için 20 milyon eurodan kapıyı açtığı bildirildi.
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