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Gözler İtalya’da
Orta saha transferi için Fenerbahçe'nin listesinde olan isimlerde önemli gelişmeler yaşandı. Corriere Dello Sport'a göre Sofyan Amrabat'ın Fiorentina'da kalmaya yakın olduğu belirtildi. Fiorentina'ya Amrabat için beklenen teklifin gelmediği aktarıldı. Öte yandan adı Fenerbahçe ile geçen Scott McTominay'in de Napoli'ye transfer olacağı kaydedildi. Napoli'nin 30 milyon euroya yakın bir bedelle transferi bitireceği bildirildi.
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