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Ferdi’nin yeni evi: Brighton

İngiliz kulübü Brighton ile anlaşan Ferdi Kadıoğlu’nun transferi resmiyet kazanıyor. Fenerbahçe’nin yıldız futbolcu sayesinde 30 milyon euroyu aşan bir gelir elde edeceği aktarılıyor

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2024 Pazartesi 06:50
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Ferdi’nin yeni evi: Brighton

Fenerbahçe'den ayrılarak İngiltere'nin yolunu tutan Ferdi Kadıoğlu, Brighton'a resmen transfer oldu. İngiltere'ye giderek Premier Lig ekibiyle anlaşma yapan Ferdi'nin 30 milyon euroyu aşan bir bonservis karşılığında imzayı attığı aktarıldı. Sarı lacivertli kulüp böylece en fazla transfer gelirini 25 yaşındaki futbolcudan elde edecek. Öte yandan İngiliz basınında yer alan haberlerde Ferdi'nin önceki günkü Brighton-Manchester United maçını da takip ettiği belirtildi.

5 İSİM DAHA

Ferdi'nin ardından Fenerbahçe'de 5 isim daha ayrılacak. Sarı lacivertliler, Miha Zajc, Emre Mor, Luan Peres, Ryan Kent, Rade Krunic gibi isimlerle vedalaşacak.

REKOR KIRDI

Ferdi Kadıoğlu, İngiltere'ye Brighton transferiyle rekor kırdı. Ferdi, 30 milyon euroyu bulan transferiyle bir Türk futbolcu olarak hem Fenerbahçe'nin en fazla gelir elde ettiği oyuncu oldu, hem de Türk futbolunda en fazla bonservisle Avrupa'ya giden yıldızlar arasına girdi.

KADIKÖY'DEN AVRUPA'YA

Sarı lacivertli kulüp, son dönemde oyuncu satışlarıyla ciddi bir gelir elde etti. Avrupa'nın 5 büyük ligine önemli transferler oldu. 2019'da Eljif Elmas'ın Napoli'ye gidişi, 2020'de Vedat Muriç'in Lazio'ya transferi, 2022'de Kim Min Jae'nin Napoli'ye satılması, geçen sezon Arda Güler'in Real Madrid'e imzası ve şimdi de Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'ın yolunu tutması Fenerbahçe'yi Avrupa'da ön plana çıkardı.

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