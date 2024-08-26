Bu Fener 10 numara

Jose Mourinho'lu Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanında gol olup yağdı. Sarı-lacivertliler adına bu mücadelenin zorlu geçmesi bekleniyordu fakat 3 golüyle geceye damga vuran Fred, zoru kolaya çevirdi. Brezilyalı yıldızın 15. dakikada uzaklardan attığı olağanüstü golle Rize'de perde açıldı. Ardından ilk yarıda birçok fırsatı değerlendiremeyen Fenerbahçe, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi. İkinci yarıda ise gol sağanağı vardı. 53. dakikada Edin Dzeko, köşeyi nefis gördü ve durum 2-0 oldu.

21 MAÇTIR KAYBETMİYOR

60 ve 64. dakikalarda sahneye çıkan Fred hat-trick yaparak kariyer gecesini yaşadı. 66'da Alikulov'un şanssız bir şekilde kendi ağlarını bulmasıyla Fenerbahçe, Rize'den 5-0'lık zaferle döndü. Deplasmanda 21 maçtır takılmayan (17G, 4B) sarı-lacivertliler, kulüp tarihinin 1961'deki en uzun serisini egale etti. Karadeniz ekibini 10 kez üst üste yenerek Süper Lig'de bu başarıya ulaşan ilk ekip oldu.

ASİSTAN MAXİMİN

Sarı-lacivertli ekibin yeni transferlerinden Maximin takıma ısınmaya devam ediyor. Adana Demir maçında Dzeko'ya asist yapan yıldız oyuncu, dün de Boşnak oyuncunun güzel bir servise imza attı. Ligdeki gol pası sayısı 2'ye çıktı.

GÖKHAN'A PROTESTO

Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan, yenilen gollerin ardından tepki gördü. Karadeniz ekibinin taraftarları, farklı mağlubiyetin sorumlusu olarak tecrübeli eldiveni işaret etti. Gökhan ıslıklı protestoların hedefinde kaldı.

İsmail her yerde

Gecenin ön plana çıkan isimlerinden birisi de İsmail Yüksek oldu. Orta alanda basılmadık yer bırakmayan başarılı oyuncu, 10 ikili mücadelenin 8'ini kazandı. 7 top kapma, 3 uzaklaştırma ve 2 pas arasıyla görevini eksiksiz yaptı.

HOJER KADRODA YOK

Çaykur Rizespor, Adana Demirspor 11'inden tek değişiklik yaptı. Mücadele öncesinde rahatsızlanan Hojer kadrodan çıkartıldı. İlhan Palut; bulantı, kusma ve ishal şikayetleri olan Hojer'in yerine sol bekte Halil İbrahim'i oynattı.