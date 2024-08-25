Rizespor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Saat 21:45'te oynanacak olan maçın VAR hakem görevlendirmesi açıklandı. Ayrıca bugün oynanacak diğer Süper Lig müsabakaları için görevlendirmeler şu şekilde:
Rizespor - Fenerbahçe maçı için,
Turgut Doman (Orta Hakem)
Onur Özütoprak (VAR Hakemi)
Antalyaspor - Hatayspor maçı için,
Atilla Karaoğlan (Orta Hakem)
Erkan Engin (VAR Hakemi)
Kasımpaşa - Adana Demirspor maçı için,
Abdullah Buğra Taşkınsoy (Orta Hakem)
Mustafa İlker Coşkun (VAR Hakemi)