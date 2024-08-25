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Rizespor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasında oynanacak Rizespor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 12:12 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 12:17
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Rizespor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Saat 21:45'te oynanacak olan maçın VAR hakem görevlendirmesi açıklandı. Ayrıca bugün oynanacak diğer Süper Lig müsabakaları için görevlendirmeler şu şekilde:

Rizespor - Fenerbahçe maçı için,

Turgut Doman (Orta Hakem)

Onur Özütoprak (VAR Hakemi)

Antalyaspor - Hatayspor maçı için,

Atilla Karaoğlan (Orta Hakem)

Erkan Engin (VAR Hakemi)

Kasımpaşa - Adana Demirspor maçı için,

Abdullah Buğra Taşkınsoy (Orta Hakem)

Mustafa İlker Coşkun (VAR Hakemi)

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