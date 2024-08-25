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Fred'in dönüşü muhteşem oldu! Rizespor ağlarına 3 gol

Fenerbahçe'de geçirdiği sakatlık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan ve Mourinho'nun eksikliğini sık sık dile getirdiği Fred, sakatlığını atlatmasının ardından çıktığı ilk maçta Rizespor karşısında 3 gol kaydetti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 23:37
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Fred'in dönüşü muhteşem oldu! Rizespor ağlarına 3 gol

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Fred, sakatlığını atlatması sonrası çıktığı ilk maçta adeta şov yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olan sarı lacivertli ekipte Fred attığı 3 golle yıldızlaştı ve takımının galibiyetinde büyük rol oynadı.

KARİYERİNDE İLK KEZ HAT-TRICK YAPTI

Fred, Ç. Rizespor maçında attığı 3 golle kariyerinde ilk kez hat-trick yapma başarısı gösterdi.

MOURINHO ÇOK MEMNUN KALDI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Ç. Rizespor maçının 83. dakikasında oyundan aldığı Fred ile yedek kulübesinde kısa süre sohbet etti.

Hat-trick yapan oyuncuyla konuşan Portekizli teknik adamın mutluluğu ekranlara böyle yansıdı:

Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır

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