Fred'in dönüşü muhteşem oldu! Rizespor ağlarına 3 gol

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Fred, sakatlığını atlatması sonrası çıktığı ilk maçta adeta şov yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olan sarı lacivertli ekipte Fred attığı 3 golle yıldızlaştı ve takımının galibiyetinde büyük rol oynadı.
KARİYERİNDE İLK KEZ HAT-TRICK YAPTI
Fred, Ç. Rizespor maçında attığı 3 golle kariyerinde ilk kez hat-trick yapma başarısı gösterdi.
MOURINHO ÇOK MEMNUN KALDI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Ç. Rizespor maçının 83. dakikasında oyundan aldığı Fred ile yedek kulübesinde kısa süre sohbet etti.
Hat-trick yapan oyuncuyla konuşan Portekizli teknik adamın mutluluğu ekranlara böyle yansıdı:
Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır