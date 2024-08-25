Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan, Rizespor maçı sonrası hakem tepkisi!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, 5-0'lık Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Önümüzde yaklaşık 50 maç var. 50 maç olduğu için 11 oyuncuya değil bir takıma ihtiyacınız oluyor. Aksi halde bunun altından kalkamazsınız. Takım dengeli olduktan sonra bu durumla farklı bir şekilde baş edebilirsiniz."

"Daha önce Fred'in eksikliğini söylemiştim. Ama 3 gol attığı için değil. Muhtemelen hayatı boyunca bir daha 3 gol atmayacak. Takıma kattığı dinamizm farklı."

"Elimizde 2 tane daha Szymanski olsa ikisini de oynatırdık. İlk dakikadan son dakikaya kadar çok iyi oynadı."

"Bugün iyi bir maç çıkardık. Çok kötü bir hakem ve VAR kararlarına karşı oynadık. Bugün kazandık, bunun sebebi de takımın iyi performansıydı."

"Taraftarlar İsmail Yüksek'in adını bağırdığı için mutlu oluyorum ama kaybettiğimizde takım olarak kaybediyoruz, kazandığımızda takım olarak kazanıyoruz."

"Fred ile ne konuştular?"

Jose Mourinho: "Kendi aramızda eğleniyorduk."