Fenerbahçe 3 puan peşinde! İşte Jose Mourinho'nun Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'i

Geçtiğimiz hafta Göztepe'yle deplasmanda 2-2 berabere kalarak bu sezonki ilk kaybını yaşayan Fenerbahçe, Süper Lig'in üçüncü hafta maçında bugün Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Sarı-lacivertlilerde tek hedef sahadan üç puanla ayrılarak hem ilk deplasman galibiyetini almak hem de yarışta kayıp yaşamamak. Teknik direktör Jose Mourinho da tüm planlarını zafer üzerine yaptı. Sarı-kanaryada, geçen sezondan cezalı olan Mert Hakan Yandaş kadrodaki yerini alamayacak. Cezasını tamamlayan İrfan Can Eğribayat ise takımla birlikte olacak. Çaykur Didi Stadı'ndaki mücadele saat 21.45'te başlayacak ve düdük Turgut Doman'da...
İŞTE MUHTEMEL 11'LER:
RİZESPOR: GÖKHAN, TAHA, MOCSI, ALIKULOV, HOJER, AMIR, OLAWOYIN, AKINTOLA, VARESANOVIC, ZEQIRI, SOWE
FENERBAHÇE: LIVAKOVIC, MERT, ÇAĞLAR, DJIKU, OOSTERWOLDE, İSMAİL, FRED, İRFAN CAN (TADIC), SZYMANSKI, MAXIMIN, EN-NESYRI