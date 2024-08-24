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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Krunic müjdesi! Önümüzdeki günlerde...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde takıma dahil olan Rade Krunic, gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratmıştı. Sarı-lacivertlilerin satış listesine koyduğu Boşnak orta saha oyuncusundan sevindiren haber geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2024 Cumartesi 16:04
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Krunic müjdesi! Önümüzdeki günlerde...

Şu ana kadar yaz transfer döneminde 6 takviye yapan Fenerbahçe'de ayrılıklar hızlandı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Krunic müjdesi! Önümüzdeki günlerde...

Geçtiğimiz günlerde Joao Pedro ve Miguel Crespo ile vedalaşan sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu ile de yollar ayrıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Krunic müjdesi! Önümüzdeki günlerde...

Brighton ile anlaşan milli futbolcu, yeni takımıyla sözleşme imzalamak üzere İngiltere'ye gitti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Krunic müjdesi! Önümüzdeki günlerde...

24 yaşındaki sol bekin Premier Lig ekibiyle 5+1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Krunic müjdesi! Önümüzdeki günlerde...

Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu transferinden bonuslarla beraber 35 milyon Euro'yu kasasına koyacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Krunic müjdesi! Önümüzdeki günlerde...

Birçok ayrılığın daha gerçekleşeceği sarı-lacivertlilerde takımdan gönderilecek isimlerin başındaysa Rade Krunic geliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Krunic müjdesi! Önümüzdeki günlerde...

Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Milan'dan kiralanan Boşnak futbolcu, gösterdiği performansla bekleneni veremedi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Krunic müjdesi! Önümüzdeki günlerde...

Zorunlu satın alma opsiyonu nedeniyle sezon başında bonservisi alınan Krunic, teknik direktör Jose Mourinho'nun da gözüne giremedi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Krunic müjdesi! Önümüzdeki günlerde...

Sarı-lacivertlilerin kadroda düşünmediği tecrübeli futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Krunic müjdesi! Önümüzdeki günlerde...

KRUNIC'E TALİP ÇIKTI

Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Boşnak ön libero Rade Krunic'e talip çıktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Krunic müjdesi! Önümüzdeki günlerde...

Serie A ekiplerinden Empoli'nin 30 yaşındaki futbolcuyu kiralamak istediği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Krunic müjdesi! Önümüzdeki günlerde...

Çizme ekibinin ilerleyen günlerde sarı-lacivertli kulüple temasa geçip teklifini iletmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Krunic müjdesi! Önümüzdeki günlerde...

Rade Krunic bu sezon Fenerbahçe maçıyla çıktığı 4 maçta 223 dakika süre aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Krunic müjdesi! Önümüzdeki günlerde...

Boşnak orta saha oyuncusu, gol ve asist katkısı üretemedi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Krunic müjdesi! Önümüzdeki günlerde...

Krunic'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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