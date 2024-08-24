TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Krunic müjdesi! Önümüzdeki günlerde...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde takıma dahil olan Rade Krunic, gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratmıştı. Sarı-lacivertlilerin satış listesine koyduğu Boşnak orta saha oyuncusundan sevindiren haber geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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24 yaşındaki sol bekin Premier Lig ekibiyle 5+1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu transferinden bonuslarla beraber 35 milyon Euro'yu kasasına koyacağı öğrenildi.
Birçok ayrılığın daha gerçekleşeceği sarı-lacivertlilerde takımdan gönderilecek isimlerin başındaysa Rade Krunic geliyor.
Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Milan'dan kiralanan Boşnak futbolcu, gösterdiği performansla bekleneni veremedi.
Zorunlu satın alma opsiyonu nedeniyle sezon başında bonservisi alınan Krunic, teknik direktör Jose Mourinho'nun da gözüne giremedi.
Sarı-lacivertlilerin kadroda düşünmediği tecrübeli futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
KRUNIC'E TALİP ÇIKTI
Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Boşnak ön libero Rade Krunic'e talip çıktı.
Serie A ekiplerinden Empoli'nin 30 yaşındaki futbolcuyu kiralamak istediği öğrenildi.
Çizme ekibinin ilerleyen günlerde sarı-lacivertli kulüple temasa geçip teklifini iletmesi bekleniyor.
Rade Krunic bu sezon Fenerbahçe maçıyla çıktığı 4 maçta 223 dakika süre aldı.
Boşnak orta saha oyuncusu, gol ve asist katkısı üretemedi.
Krunic'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 6 milyon Euro.
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