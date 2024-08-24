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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sonrası bir ayrılık daha! Taraftarın gözdesi yolcu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun transferi için Brighton ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yolda. Sarı-lacivertlilerde taraftarın gözdesi olan yıldız oyuncu da takıma veda etmeye hazırlanıyor. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2024 Cumartesi 12:22
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sonrası bir ayrılık daha! Taraftarın gözdesi yolcu

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sonrası bir ayrılık daha! Taraftarın gözdesi yolcu

Sarı-lacivertliler, takımdaki geleceği uzun süredir merak edilen Ferdi Kadıoğlu'na veda etti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sonrası bir ayrılık daha! Taraftarın gözdesi yolcu

Kanarya, milli yıldızın transferi için Premier Lig ekibi Brighton ile anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sonrası bir ayrılık daha! Taraftarın gözdesi yolcu

İngiliz ekibinin Fenerbahçe'ye bu transfer için 30 milyon Euro bonservis+ bonuslarla birlikte 35 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sonrası bir ayrılık daha! Taraftarın gözdesi yolcu

İngiltere'ye giden Ferdi Kadıoğlu'nun ise yeni takımıyla 5+1 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sonrası bir ayrılık daha! Taraftarın gözdesi yolcu

Fenerbahçe'de Ferdi'nin ayrılığı sonrası bir yıldız daha takıma veda etmeye hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sonrası bir ayrılık daha! Taraftarın gözdesi yolcu

Sarı-lacivertlilerde Nijeryalı sağ bek Osayi-Samuel ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sonrası bir ayrılık daha! Taraftarın gözdesi yolcu

LEICESTER CITY İSTİYOR

Takvim'in haberine göre; Premier Lig'in yeni ekiplerinden Leicester City'nin 26 yaşındaki yıldızla ciddi şekilde ilgilendiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sonrası bir ayrılık daha! Taraftarın gözdesi yolcu

Ada ekibinin yıldız isim için önümüzdeki günlerde sarı- lacivertli kulüple temasa geçip sözleşme şartları hakkında bilgi alacağı da gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sonrası bir ayrılık daha! Taraftarın gözdesi yolcu

Fenerbahçe ile olan kontratı sezon sonunda bitecek olan Osayi'nin de şartların oluşması halinde İngiliz ekibinde forma giymeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sonrası bir ayrılık daha! Taraftarın gözdesi yolcu

Bu sezon 5 resmi maçta 346 dakika sahada kalan kanat savunucusu bu süreçte 1 asiste imza attı.

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