Ferdi muradına erdi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti. İngiliz kulübü Brighton, Ferdi Kadıoğlu'nun transferi için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. F.Bahçe'den yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion FC ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere kulübümüz tarafından izinli bir şekilde İngiltere'ye gidecektir." denildi. Dün akşam 20.30 uçağı ile Londra'ya hareket eden Ferdi, bugün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Brighton ile 5+1 yllık sözleşmeyi imzalayacak.

30-35 MİLYON EURO

Ferdi'nin Brighton ile görüşmesine izin veren F.Bahçe'nin kasasına, bu transferden 30-35 milyon euro civarında bir rakam girecek. Güncel piyasa değeri 30 milyon euiro olan Ferdi, 203 maçta 40 gole katkı yaptı.