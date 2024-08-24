Haberler Fenerbahçe

Ferdi muradına erdi

Brighton’un F.Bahçe ile anlaşmasıyla İngiltere için vize alan Ferdi Kadıoğlu, dün akşam Londra’ya uçtu. Bugün sağlık kontrollerinden geçecek olan milli yıldız, sonrasında İngiliz kulübüyle 5+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Yıllık 3.5 milyon euro alacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ferdi muradına erdi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti. İngiliz kulübü Brighton, Ferdi Kadıoğlu'nun transferi için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. F.Bahçe'den yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion FC ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere kulübümüz tarafından izinli bir şekilde İngiltere'ye gidecektir." denildi. Dün akşam 20.30 uçağı ile Londra'ya hareket eden Ferdi, bugün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Brighton ile 5+1 yllık sözleşmeyi imzalayacak.

30-35 MİLYON EURO

Ferdi'nin Brighton ile görüşmesine izin veren F.Bahçe'nin kasasına, bu transferden 30-35 milyon euro civarında bir rakam girecek. Güncel piyasa değeri 30 milyon euiro olan Ferdi, 203 maçta 40 gole katkı yaptı.

Galatasaray transferde bombayı patlatıyor!
G.Saray'dan Galan bombası! Resmi teklif yapıldı
DİĞER
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Levent Tüzemen’den Kerem Aktürkoğlu için olay sözler: “Kaptanlığı bırakmadı, elinden alındı”
CHP'li İBB'nin izin verdiği Vaniköy'deki kaçak villa rezaleti sonrası rant bombası: "3 ilçede riski alanlar imara açıldı!" | Takvim.com.tr fena yakaladı
G.Saray'da büyük tehlike!
Beşiktaş istedi F.Bahçe alıyor! Bedavaya gelecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Göztepe'den PFDK'ya itiraz Göztepe'den PFDK'ya itiraz 01:38
Körfez seriye taktı Körfez seriye taktı 01:35
Göztepe tek tek Göztepe tek tek 01:34
54 kişi için suçlama 54 kişi için suçlama 01:25
F.Bahçe’yi reddetti F.Bahçe’yi reddetti 01:24
Ertelemeli ceza geldi Ertelemeli ceza geldi 01:23
Daha Eski
Stanimir Stoilov: Beraberlik gerçekçi bir skor! Stanimir Stoilov: Beraberlik gerçekçi bir skor! 00:45
Stanimir Stoilov: Beraberlik gerçekçi bir skor! Stanimir Stoilov: Beraberlik gerçekçi bir skor! 00:45
Leverkusen kaldığı yerden devam! Leverkusen kaldığı yerden devam! 00:20
PSG evinde şov yaptı! PSG evinde şov yaptı! 00:20
Leverkusen kaldığı yerden devam! Leverkusen kaldığı yerden devam! 00:19
PSG evinde şov yaptı! PSG evinde şov yaptı! 00:10