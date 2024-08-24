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Fener zararda dünya 18’incisi

Şu ana kadar 47 milyon 560 bin euro bonservis ödeyen Fenerbahçe, dünyada en fazla harcama yapan 40’ıncı kulüp. Sarılacivertliler, eksi bakiyede ise 47 milyon 60 bin euro ile en fazla zararda olan 18’inci.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2024 Cumartesi 06:50
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Fener zararda dünya 18’incisi

Transfer döneminin başlamasıyla birlikte birbirinden önemli isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, şu ana kadar tam 47 milyon 560 bin euro bonservis ödemesi yaptı. Sarı-lacivertliler, Benfica, Leipzig, Lazio, M.City ve Porto gibi büyük kulüplerden daha fazla para harcadı. Gider 47 milyon euronun üzerindeyken şu ana kadar ise oyuncu satışından sadece 500 bin euro kasaya girdi. Bu da Fenerbahçe'nin bakiyesinde 47 milyon 60 bin euro eksi oluşturdu. Sarı-lacivertliler, eksi bakiyede ise dünya 18'incisi oldu. Barcelona (-29.70), Borussia Dortmund (-46.40), Milan (-39.9), Real Madrid (-33), Bayer Leverkusen (-26.85), Juventus (-1.70) gibi devlerden daha fazla açık verdi. Oyuncu satışından en fazla kar elde eden kulüplerin ilk sırasında ise artı 133.15 milyon euroya Leeds United var. İkinci sıra 91 milyon euro Manchester City'nin...

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