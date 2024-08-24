Dzeko&Tadic kulübeye

Süper Lig'e Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan ancak ikinci hafta maçında Göztepe'yle berabere kalarak ilk puan kaybını yaşayan Fenerbahçe, yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak... Sarı-lacivertlilerde tek hedef; bu zorlu deplasmandan üç puanla ayrılarak sancılı süreçte kayıp yaşamamak. Rakibinin analizini yapan teknik direktör Jose Mourinho, sahaya süreceği ilk 11'i de büyük ölçüde belirlemiş durumda.

FORMA FRED'İN

Portekizli çalıştırıcı, 11'in 9'unu belirledi. Fred'den gelen olumlu rapor sonrasında sambacı 11'e dönecek. Szymanski de 10 numaraya geçecek. Geri dörtlüde Osayi, Çağlar, Djiku ve Oosterwolde olacak. Sol kanat Maximin'in... Jose, sağ kanatta ise büyük ihtimalle İrfan Can'ı sahaya sürecek. Forvette de forma En-Nesyri'nin olacak. Bu durumda Edin Dzeko ile Dusan Tadic, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak.