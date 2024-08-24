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Bir numara Goretzka

Fenerbahçe, Fred’in yanına Goretzka’yı düşünüyor. Bayern Münih’le anlaşma tamam. Alman orta sahayı ikna etmek için görüşmeler sürüyor. Transfer kısa süre içinde netleşecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2024 Cumartesi 06:50
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Bir numara Goretzka

Fred'in yanına bir takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, dünya çapında bir yıldızı daha kadrosuna katmak için kolları sıvadı... Hedefteki isim; Bayern Münih'in Alman yıldızı Leon Goretzka... Bundesliga ekibinde kadro dışı kalan 29 yaşındaki süper starı kadroya katmak için hummalı bir çalışma sürüyor. Almanya'nın önde gelen gazetelerinden BİLD de Fenerbahçe'nin bu transfer girişimini doğruladı ve sarı-lacivertlilerin Bayern'le anlaştığını ve oyuncuyu ikna etmek için çabaladığını duyurdu.

JOSE MOURINHO GÖRÜŞECEK

Haberde şu ifadelere yer verildi: "Fenerbahçe, Leon Goretzka'yla görüşmelere devam ediyor. Ancak şu ana kadar olumlu ya da olumsuz bir durum yok. Transfer döneminin sonuna kadar Fenerbahçe bu transfer için ısrarcı olacak." Bayern'de istenmeyen adam ilan edilen Leon Goretzka'yı Atletcio Madrid, Napoli gibi takımlar da istiyor. Ancak en somut girişim Fenerbahçe'den gelmiş durumda... Jose Mourinho'nun da kısa süre içinde Leon Goretzka'yla bir görüşme yapacağı öğrenildi.

HARİKA İŞLER YAPTI

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, "Leon Goretzka ile ilgi li asla kötü bir şey söylemedik. Ba yern Münih için harika işler yaptı. Futbolda rekabetçi durumların ol ması normaldir. Biz sadece işlerin zorlaşabileceğini söyledik. Leon Goretzka, takımın bir parçası" açık laması yapmıştı.

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