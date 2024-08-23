Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe yeni orta sahasına kavuşuyor! 2 yıldızdan 1'i gelecek

Fenerbahçe yeni orta sahasına kavuşuyor. Uzun bir süredir çalışmalarını sürdüren sarı lacivertlilerde iki isim ön plana çıktı. Yönetimin önümüzdeki hafta iki yıldızdan birini İstanbul'a getireceği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2024 Cuma 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe yeni orta sahasına kavuşuyor! 2 yıldızdan 1'i gelecek

Haziran ayından bu yana orta sahaya takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, limit konusunda sıkıntı yaşayınca transferde frene basmıştı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe yeni orta sahasına kavuşuyor! 2 yıldızdan 1'i gelecek

Ancak üst üste yaşanan ayrılıklar ve bazı isimlere gelen tekliflerin değerlendirilmeye alınmasının ardından yeniden harekat başladı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe yeni orta sahasına kavuşuyor! 2 yıldızdan 1'i gelecek

Amrabat, McTominay, Berge, McKennie gibi isimlerde sonuca ulaşamayan sarı kanaryanın yeni hedefleri; Leicester City'den Baubakary Soumare ve Boca Juniors'tan Cristian Medina...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe yeni orta sahasına kavuşuyor! 2 yıldızdan 1'i gelecek

10 ARTI BONUSLAR

Fenerbahçe, Medina için Boca'ya 8 milyon dolar bonservis artı 3 milyon dolar da bonus önerdi ancak Arjantin temsilcisini bunu kabul etmedi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe yeni orta sahasına kavuşuyor! 2 yıldızdan 1'i gelecek

Sarı-lacivertlilerin bir kez daha teklif yapacağı ve son olarak 10 milyon dolar artı 3 milyon dolar bonus önereceği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe yeni orta sahasına kavuşuyor! 2 yıldızdan 1'i gelecek

Eğer bu teklifte kabul görmezse rota Soumare'ye dönecek ve Leicester'a satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunulacak.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bodrumspor - Konyaspor maçı ne zaman? Bodrumspor - Konyaspor maçı ne zaman? 07:59
Sivasspor - Eyüpspor maçı ne zaman? Sivasspor - Eyüpspor maçı ne zaman? 07:54
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 23 Ağustos Cuma bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 23 Ağustos Cuma bugün kimin maçı var? 07:49
G.Saray'da 5 ayrılık 2 transfer! F.Bahçe de istiyordu G.Saray'da 5 ayrılık 2 transfer! F.Bahçe de istiyordu 01:44
61 numaralı mesaj 61 numaralı mesaj 01:40
Montella’dan özel ziyaret Montella’dan özel ziyaret 01:37
Daha Eski
Cham’da mutlu son Cham’da mutlu son 01:32
Avcı’dan sürpriz kadro Avcı’dan sürpriz kadro 01:31
Yeşeren umutlar! Yeşeren umutlar! 01:27
Aslan yine fizikten kaldı! Aslan yine fizikten kaldı! 01:17
Avcı'dan forvet transferi müjdesi! Avcı'dan forvet transferi müjdesi! 01:16
Van Bronckhorst: Haftaya çok daha farklı bir Beşiktaş olacak! Van Bronckhorst: Haftaya çok daha farklı bir Beşiktaş olacak! 01:16