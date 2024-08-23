TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe yeni orta sahasına kavuşuyor! 2 yıldızdan 1'i gelecek
Fenerbahçe yeni orta sahasına kavuşuyor. Uzun bir süredir çalışmalarını sürdüren sarı lacivertlilerde iki isim ön plana çıktı. Yönetimin önümüzdeki hafta iki yıldızdan birini İstanbul'a getireceği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
10 ARTI BONUSLAR
Fenerbahçe, Medina için Boca'ya 8 milyon dolar bonservis artı 3 milyon dolar da bonus önerdi ancak Arjantin temsilcisini bunu kabul etmedi.
Sarı-lacivertlilerin bir kez daha teklif yapacağı ve son olarak 10 milyon dolar artı 3 milyon dolar bonus önereceği öğrenildi.
Eğer bu teklifte kabul görmezse rota Soumare'ye dönecek ve Leicester'a satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunulacak.
Ada ekibinde kadroda düşünülmeyen Fransız yıldız da Jose ile çalışmaya sıcak.
DİĞER