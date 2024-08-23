Haberler Fenerbahçe

Jose’nin ilk rekoru Rize

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u üst üste oynadığı 9 maçta da mağlup etti. Jose’nin öğrencileri pazar günü sahadan zaferle ayrılırsa, Karadeniz ekibini üst üste 10 maçta yenen tek takım olacak

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2024 Cuma 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Jose’nin ilk rekoru Rize

Ligin ilk maçında Adana Demirspor'u mağlup eden ikinci haftada ise Göztepe'yle berabere kalan Fenerbahçe, pazar günü de Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Kayıp yaşamak istemeyen sarı-lacivertlilerde tek hedef galibiyet. Jose Mourinho'nun takımı sahadan zaferle ayrılırsa; Portekizli teknik adam Fenerbahçe'nin başında ilk rekorunu kırmış olacak. Çünkü sarı-lacivertliler, Karadeniz ekibiyle 2 Mart 2019'dan bu yana oynadığı 9 maçı da kazandı ve Rize'yi üst üste 9 karşılaşmada mağlup eden ikinci takım oldu. Daha önce Galatasaray, Atmacaları üst üste 9 maçta yenmeyi başarmıştı. Fenerbahçe, pazar günü Jose'yle sahadan galibiyetle ayrıldığı takdirde üst üste 10 karşılaşmayı kazanmış olacak ve rekor kıracak. Fenerbahçe, bu 9 karşılaşmada, Rize filelerine; 31 gol attı, kalesinde ise 7 gol gördü. Fenerbahçe, 31 golün 18'ini ise son 4 maçta kaydetti.

63 YIL SONRA İLK YAŞANACAK

Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı son 20 Süper Lig maçını kaybetmedi. Bu karşılaşmalarda 16 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden sarı-lacivertliler, Rize deplasmanında da kaybetmediği takdirde; kulüp tarihinin en uzun serisini de egale edecek. F.Bahçe, Nisan 1960 ve Mayıs 1961 arasında oynadığı 21 maçta yenilmemişti.

Fred'in yanına vatandaşı geliyor!
Reklam
DİĞER
Son dakika haberi: UEFA ülke puanı güncellendi! Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir maçları sonrası...
İstanbul Boğazı'nda usulsüz işler! Vaniköy'ün sırtına saplanan villaya soruşturma başlatıldı | İBB ne karşılığında göz yumdu | Adnan Oktar ve Rus milyarder!
Aslan yine fizikten kaldı!
G.Saray'da 5 ayrılık 2 transfer! F.Bahçe de istiyordu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bodrumspor - Konyaspor maçı ne zaman? Bodrumspor - Konyaspor maçı ne zaman? 07:59
Sivasspor - Eyüpspor maçı ne zaman? Sivasspor - Eyüpspor maçı ne zaman? 07:54
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 23 Ağustos Cuma bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 23 Ağustos Cuma bugün kimin maçı var? 07:49
G.Saray'da 5 ayrılık 2 transfer! F.Bahçe de istiyordu G.Saray'da 5 ayrılık 2 transfer! F.Bahçe de istiyordu 01:44
61 numaralı mesaj 61 numaralı mesaj 01:40
Montella’dan özel ziyaret Montella’dan özel ziyaret 01:37
Daha Eski
Cham’da mutlu son Cham’da mutlu son 01:32
Avcı’dan sürpriz kadro Avcı’dan sürpriz kadro 01:31
Yeşeren umutlar! Yeşeren umutlar! 01:27
Aslan yine fizikten kaldı! Aslan yine fizikten kaldı! 01:17
Avcı'dan forvet transferi müjdesi! Avcı'dan forvet transferi müjdesi! 01:16
Van Bronckhorst: Haftaya çok daha farklı bir Beşiktaş olacak! Van Bronckhorst: Haftaya çok daha farklı bir Beşiktaş olacak! 01:16