Jose’nin ilk rekoru Rize

Ligin ilk maçında Adana Demirspor'u mağlup eden ikinci haftada ise Göztepe'yle berabere kalan Fenerbahçe, pazar günü de Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Kayıp yaşamak istemeyen sarı-lacivertlilerde tek hedef galibiyet. Jose Mourinho'nun takımı sahadan zaferle ayrılırsa; Portekizli teknik adam Fenerbahçe'nin başında ilk rekorunu kırmış olacak. Çünkü sarı-lacivertliler, Karadeniz ekibiyle 2 Mart 2019'dan bu yana oynadığı 9 maçı da kazandı ve Rize'yi üst üste 9 karşılaşmada mağlup eden ikinci takım oldu. Daha önce Galatasaray, Atmacaları üst üste 9 maçta yenmeyi başarmıştı. Fenerbahçe, pazar günü Jose'yle sahadan galibiyetle ayrıldığı takdirde üst üste 10 karşılaşmayı kazanmış olacak ve rekor kıracak. Fenerbahçe, bu 9 karşılaşmada, Rize filelerine; 31 gol attı, kalesinde ise 7 gol gördü. Fenerbahçe, 31 golün 18'ini ise son 4 maçta kaydetti.

63 YIL SONRA İLK YAŞANACAK

Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı son 20 Süper Lig maçını kaybetmedi. Bu karşılaşmalarda 16 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden sarı-lacivertliler, Rize deplasmanında da kaybetmediği takdirde; kulüp tarihinin en uzun serisini de egale edecek. F.Bahçe, Nisan 1960 ve Mayıs 1961 arasında oynadığı 21 maçta yenilmemişti.