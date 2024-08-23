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Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları devam etti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2024 Cuma 14:33
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Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları devam etti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Sarı-lacivertliler daha sonra 3 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve Rize'ye gidecek.

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