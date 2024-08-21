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Romulo’dan hücum faul

TFF, pazar günün oynanan ve olaylara sahne olan karşılaşmanın VAR kayıtlarını açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2024 Çarşamba 06:50
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Romulo’dan hücum faul

TFF, pazar günün oynanan ve olaylara sahne olan karşılaşmanın VAR kayıtlarını açıkladı. VAR odasındaki Mustafa İlker Coşkun ile karşılaşmayı yöneten hakem Kadir Sağlam'ın, Göztepeli Romulo'nun iptal edilen golü için yaptıkları konuşmalar şöyle:

VAR: Potansiyel bir gol iptali için sana sahada inceleme öneriyorum.Hücum faul.

HAKEM: Geldim, hiç sesin gelmiyor. Tamam gördüm, golü iptal ediyorum. Faul ile başlayacağım."

VAR: APP'de olduğunu göstereceğim bekle, sonuna kadar izleteceğim sana."

HAKEM: Tamam göster. Tamam.

VAR: Ayaktaki temas anına bir daha gel, zoom yap burada dur.

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