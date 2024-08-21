Olayları yatıştırmak İçin sahaya girdik

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe maçında yaşanan olayların ardından ilk kez konuştu. Başkan Koç, neden sahaya girdiğini şu sözlerle açıkladı: "Hafta sonu talihsiz olaylar yaşandı. Benim oraya inme sebebim, maçta da öndeyiz. Ben tahrik etsem, sahaya mı inmem lazım. 2-0 öndeyiz, taraftarımız kan ağlıyor. Taraftarımız 'Yönetim bize sahip çık' diye bağırıyor. 3 yöneticimiz stadyumun dışından otobüslerin yanına gitti. Ben ve Burak bey, sahadan indik. Çünkü bizim akreditasyonumuz var.

AYRI HAREKET ETTİK

Niye indik, devre arasında polis ile taraftarımız arasında tatsız olaylar vardı. Olayları yatıştırmak ve taraftarımızı tribüne almak için biz bir refleks gösterdik. Bazı talimatlara aykırı hareketler yapmak zorundaydık ama mecburduk ama yapmak zorundaydık. Başka olaylar yaşansın istemedim. Ne oldu, tahliye kapıları açıldı, taraftarımız tribüne alındı, hiç olmazsa maçın kalan 40 dakikasını izlediler. Biz sahaya indiğimizde daha maç başlamamıştı. İşimizi hallettiğimizde ne yazık ki maç başlamıştı."