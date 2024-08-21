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FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'nun şakası yok! 5 ismin biletini kesti

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho 5 futbolcunun biletini kesti. İşte o futbolcular... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2024 Çarşamba 16:48
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FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'nun şakası yok! 5 ismin biletini kesti

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında alınan Göztepe beraberliği sonrası Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'nun şakası yok! 5 ismin biletini kesti

Diğer yandan takımdan ayrılacak oyuncular konusunda da teknik direktör Jose Mourinho'nun nasıl bir tasarruf sergileyeceği merak ediliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'nun şakası yok! 5 ismin biletini kesti

Yaz transfer döneminde Youssef En-Nesyri, Allan Saint-Maximin, Oğuz Aydın ve Cenk Tosun'u renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerde diğer yandan takımdan ayrılacak oyuncular konusunda nasıl bir yol izleneceği merak konusu.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'nun şakası yok! 5 ismin biletini kesti

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun biletini kestiği 5 futbolcu kendilerine kulüp arıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'nun şakası yok! 5 ismin biletini kesti

Michy Batshuayi, Umut Nayir, Joao Pedro ve Miguel Crespo ile vedalaşan Kanarya'da 5 futbolcu daha ayrılık kervanına katılmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'nun şakası yok! 5 ismin biletini kesti

NTV Spor'un haberine göre Fenerbahçe'de Luan Peres, Serdar Aziz, Miha Zajc, Ryan Kent, Emre Mor ve Samet Akaydin'in ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'nun şakası yok! 5 ismin biletini kesti

Fenerbahçe yeni sezonda şimdiye kadar kadrosunu güçlendirmek için yapılan transferlere 47.56 milyon euro harcadı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'nun şakası yok! 5 ismin biletini kesti

Sarı-lacivertli kulüp yollarını ayırdığı futbolculardan ise 500 bin euro gelir elde etti.

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