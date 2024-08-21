FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'nun şakası yok! 5 ismin biletini kesti
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho 5 futbolcunun biletini kesti. İşte o futbolcular... (FB SPOR HABERİ)
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Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun biletini kestiği 5 futbolcu kendilerine kulüp arıyor.
Michy Batshuayi, Umut Nayir, Joao Pedro ve Miguel Crespo ile vedalaşan Kanarya'da 5 futbolcu daha ayrılık kervanına katılmaya hazırlanıyor.
NTV Spor'un haberine göre Fenerbahçe'de Luan Peres, Serdar Aziz, Miha Zajc, Ryan Kent, Emre Mor ve Samet Akaydin'in ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.
Fenerbahçe yeni sezonda şimdiye kadar kadrosunu güçlendirmek için yapılan transferlere 47.56 milyon euro harcadı.
Sarı-lacivertli kulüp yollarını ayırdığı futbolculardan ise 500 bin euro gelir elde etti.
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