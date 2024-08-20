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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin radarındaki orta saha oyuncusu Suudi Arabistan yolcusu!

Fenerbahçe,rotayı UEFA Avrupa Ligi ve Trendyol Süper Lig'ine çevirdi. Mourinho önderliğinde geçirecekleri ilk sezondan umutlu olan taraftarlar, sarı lacivertli ekibin transfer döneminde yakalayacağı fırsatlar ile birlikte kadroya son dokunuşları yapmasını istiyordu. O transfer listesindeki isimlerden birisi, Al-Ahli ile resmen sözleşme imzalayarak Fenerbahçe'ye kapılarını kapattı. İşte o oyuncu ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2024 Salı 16:58 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2024 Salı 16:58
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin radarındaki orta saha oyuncusu Suudi Arabistan yolcusu!

Fenerbahçe, tecrübeli teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde bu sezon yapabileceklerinden umutlu.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin radarındaki orta saha oyuncusu Suudi Arabistan yolcusu!

Lille eşleşmesi mağlubiyeti sonrası Mourinho, "UEFA Avrupa Ligi bizim için daha gerçekçi bir hedef." diyerek rotayı yeniden oluşturmuş ve bu doğrultuda yönetime transfer listesini bildirmişti.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin radarındaki orta saha oyuncusu Suudi Arabistan yolcusu!

Trendyol Süper Lig'inde ikinci hafta Göztepe ile oynadıkları olaylı karşılaşma, taraftarları şok edecek bir skorla bitti ve sarı lacivertli ekip 2 - 0 önde götürdükleri maçı 2 - 2 sonlandırmak zorunda kaldı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin radarındaki orta saha oyuncusu Suudi Arabistan yolcusu!

Tüm bu gelişmeler gerçekleşirken Süper Lig devlerinden olan takımın radarındaki bir oyuncudan kötü haberler geldi. İşte o oyuncu ve yaşanan gelişme...

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin radarındaki orta saha oyuncusu Suudi Arabistan yolcusu!

Fluminense'de forma giyen 20 yaşındaki Alexsander, ağırlıkla ön libero ve orta saha pozisyonlarında görev alan bir oyuncuydu ve Fenerbahçe'nin radarında olduğu biliniyordu.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin radarındaki orta saha oyuncusu Suudi Arabistan yolcusu!

Piyasa değeri 8 milyon Euro olan genç yetenek ile aynı zamanda Suudi Arabistan takımı Al-Ahli ilgileniyordu. Bugün ise üzücü haber geldi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin radarındaki orta saha oyuncusu Suudi Arabistan yolcusu!

Brezilyalı genç yıldız, Suudi ekibi ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin radarındaki orta saha oyuncusu Suudi Arabistan yolcusu!

Yetenekli oyuncu, Fluminense'de altyapılar dahil olmak üzere toplam 76 maça çıktı ve aynı zamanda takımına 2 gol, 3 asistlik bir katkı sundu.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin radarındaki orta saha oyuncusu Suudi Arabistan yolcusu!

Fenerbahçe'de Fred'in eksikliğinin ardından kadroya yapılacak takviye düşünülürken gelen kötü haber sonrası rotanın nereye döneceği merak konusu.

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