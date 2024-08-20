TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin radarındaki orta saha oyuncusu Suudi Arabistan yolcusu!

Tüm bu gelişmeler gerçekleşirken Süper Lig devlerinden olan takımın radarındaki bir oyuncudan kötü haberler geldi. İşte o oyuncu ve yaşanan gelişme...

Fluminense'de forma giyen 20 yaşındaki Alexsander, ağırlıkla ön libero ve orta saha pozisyonlarında görev alan bir oyuncuydu ve Fenerbahçe'nin radarında olduğu biliniyordu.