Jose Mourinho çok istiyordu! Ansu Fati transferinde Fenerbahçe'yi üzen haber

Fenerbahçe yeni sezonda teknik direktörü Jose Mourinho önderliğinde her kulvarda başarılı olmak istiyor. Kanarya, son olarak Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe deplasmanında 2-0 öndeyken sonradan yediği gollerle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Sarı-lacivertliler bu alınan sonucun ardından transfer çalışmalarına hız verdi. Kanarya kadrosuna katacağı isimlerle yeni sezonda hata yapmak istemiyor ve taraftarlarına kupa coşkuları yaşatmayı hedefliyor. Fenerbahçe'de bu anlamda bir süredir gündemde olan futbolculardan birisi de Ansu Fati. Barcelona'nın 21 yaşındaki yıldızını Jose Mourinho'nun da kadrosunda görmeyi çok istediği vurgulanıyor. Son olarak sarı-lacivertlilere bu transferde endişelendiren haber geldi. TALİPLİSİ ÇOK! SPORT.es, Barcelona'nın satış listesine koyduğu Ansu Fati'yle Fenerbahçe'nin yanı sıra Sevilla, Marsilya ve Wolverhampton'ın da ilgilendiğini iddia etti. Oyuncunun transfer durumu sarı-lacivertli camiada büyük bir merakla takip ediliyor.