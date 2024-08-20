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Jose Mourinho çok istiyordu! Ansu Fati transferinde Fenerbahçe'yi üzen haber

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği Ansu Fati ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Barcelona'nın yıldız isminden sarı-lacivertlileri üzen haber geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2024 Salı 10:03
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Jose Mourinho çok istiyordu! Ansu Fati transferinde Fenerbahçe'yi üzen haber

Fenerbahçe yeni sezonda teknik direktörü Jose Mourinho önderliğinde her kulvarda başarılı olmak istiyor.

Jose Mourinho çok istiyordu! Ansu Fati transferinde Fenerbahçe'yi üzen haber

Kanarya, son olarak Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe deplasmanında 2-0 öndeyken sonradan yediği gollerle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.

Jose Mourinho çok istiyordu! Ansu Fati transferinde Fenerbahçe'yi üzen haber

Sarı-lacivertliler bu alınan sonucun ardından transfer çalışmalarına hız verdi.

Jose Mourinho çok istiyordu! Ansu Fati transferinde Fenerbahçe'yi üzen haber

Kanarya kadrosuna katacağı isimlerle yeni sezonda hata yapmak istemiyor ve taraftarlarına kupa coşkuları yaşatmayı hedefliyor.

Jose Mourinho çok istiyordu! Ansu Fati transferinde Fenerbahçe'yi üzen haber

Fenerbahçe'de bu anlamda bir süredir gündemde olan futbolculardan birisi de Ansu Fati.

Jose Mourinho çok istiyordu! Ansu Fati transferinde Fenerbahçe'yi üzen haber

Barcelona'nın 21 yaşındaki yıldızını Jose Mourinho'nun da kadrosunda görmeyi çok istediği vurgulanıyor.

Jose Mourinho çok istiyordu! Ansu Fati transferinde Fenerbahçe'yi üzen haber

Son olarak sarı-lacivertlilere bu transferde endişelendiren haber geldi.

Jose Mourinho çok istiyordu! Ansu Fati transferinde Fenerbahçe'yi üzen haber

TALİPLİSİ ÇOK!

SPORT.es, Barcelona'nın satış listesine koyduğu Ansu Fati'yle Fenerbahçe'nin yanı sıra Sevilla, Marsilya ve Wolverhampton'ın da ilgilendiğini iddia etti.

Jose Mourinho çok istiyordu! Ansu Fati transferinde Fenerbahçe'yi üzen haber

Oyuncunun transfer durumu sarı-lacivertli camiada büyük bir merakla takip ediliyor.

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