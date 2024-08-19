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Yaptığını kabul etmiyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu Göztepe-Fenerbahçe maçında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un uğradığı saldırı hakkında açıklama yaptı. Ali Koç'un yaptığının yanlış olduğu vurgulanan açıklamada, "Misafir takım taraftarlarının tribüne girişlerinde yaşanan birtakım olaylardan dolayı, misafir takım kulüp başkanının talimatlara aykırı bir şekilde sahaya girip müdahale etmesini doğru bulmuyor ve kabul etmiyoruz. Bununla birlikte; misafir takım kulüp başkanına münferiden yapılan fiziki müdahaleyi çirkin buluyor ve hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı'na geçmiş olsun dileklerimiz iletiyoruz. Süreç detaylı bir şekilde federasyonumuzun ilgili kurulları tarafından değerlendirilecek olup, gerekli kararlar ivedilikle alınacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 06:50
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Yaptığını kabul etmiyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu Göztepe-Fenerbahçe maçında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un uğradığı saldırı hakkında açıklama yaptı. Ali Koç'un yaptığının yanlış olduğu vurgulanan açıklamada, "Misafir takım taraftarlarının tribüne girişlerinde yaşanan birtakım olaylardan dolayı, misafir takım kulüp başkanının talimatlara aykırı bir şekilde sahaya girip müdahale etmesini doğru bulmuyor ve kabul etmiyoruz. Bununla birlikte; misafir takım kulüp başkanına münferiden yapılan fiziki müdahaleyi çirkin buluyor ve hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı'na geçmiş olsun dileklerimiz iletiyoruz. Süreç detaylı bir şekilde federasyonumuzun ilgili kurulları tarafından değerlendirilecek olup, gerekli kararlar ivedilikle alınacaktır" ifadeleri kullanıldı.

PROVOKE EDECEK ŞEKİLDE

Göztepe, F.Bahçe maçında yaşananların ardından şu açıklamayı yaptı: "Stadımızda Fenerbahçe ile oynanan lig müsabakası sırasında, yalnızca akredite kişilerin girebileceği alanlara – CEO'muz Kerem Ertan'ın tüm uyarılarına rağmen – maç devam ederken ve taraftarlarımızı provoke edecek şekilde izinsiz giriş yapılması asla kabul edilemez. Bu tür bir eylemin, Fenerbahçe'nin veya herhangi bir kulübün stadında gerçekleşmesi halinde doğuracağı olası sonuçları kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."

BİRLİK'TEN KINAMA

Kulüpler Birliği Vakfı, Göztepe-Fenerbahçe maçı sonrasında; "Sayın Başkan Ali Y. Koç'a yönelik gerçekleştirilen ve Göztepe taraftarlarına ve camiasına isnaet edilemeyecek üzücü saldırıyı kınıyoruz. Suçluların bir an önce adalet önüne çıkmasını bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

ARKADAN SALDIRDI

Fenerbahçe, Göztepe maçında yaşananlarla alakalı resmi sitesinden açıklama yaptı: "Göztepe ile oynadığı müsabakanın devre arasında; stada alınmayan ve biber gazına maruz kalan taraftarlarımızın yaşadığı mağduriyetin çözümü için yöneticilerimiz dışarıda yetkililerle görüşmekteyken, başkanımız Ali Y. Koç tribüne gitmiş ve yetkililerle görüşmüştür. Başkanımız ve genel sekreterimiz yerlerine gitmekteyken, hiçbir sebep olmaksızın Göztepe akreditasyon kartına sahip bir futbol teröristi tarafından başkanımıza arkadan fiili saldırıda bulunulmuştur."

YER ISLAKTI

Ali Koç'u yere düşüren Fatih Özkan'ın polisteki ifadesi ortaya çıktı. Özkan'ın "Ali Koç'u saha dışına çıkartmak istedim. Yerler ıslaktı. Hızımı ayarlayamadım. İstemeden, sert ittim. Yaralama kastım yoktu" dediği öğrenildi. Ev hapsi verildi.

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