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Orta saha isyanı

Fred'in sakatlanması ve Krunic'in yetersiz performansı sonrasında orta sahada sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de taraftarlar isyan bayrağını açtı. Sarı lacivertli futbolseverler, yönetimi ağır sözlerle eleştirirken, Şampiyonlar Ligi'nden elenilmesinin ve Göztepe karşısında puan kaybedilmesinin ana sebebinin orta saha eksikliği olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 06:50
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Orta saha isyanı
Fred'in sakatlanması ve Krunic'in yetersiz performansı sonrasında orta sahada sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de taraftarlar isyan bayrağını açtı. Sarı lacivertli futbolseverler, yönetimi ağır sözlerle eleştirirken, Şampiyonlar Ligi'nden elenilmesinin ve Göztepe karşısında puan kaybedilmesinin ana sebebinin orta saha eksikliği olduğunu söyledi.
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