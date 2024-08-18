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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den İlkay Gündoğan bombası! Mourinho devreye girdi

Harcama limitinden dolayı transferde vites düşüren Fenerbahçe, Lille ve Göztepe maçlarında alınan kötü sonuçların ardından harekete geçti. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı lacivertliler Avrupa'da ses getirecek bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Jose Mourinho, Barcelona'dan ayrılmaya hazırlanan dünya yıldızını ikna etmek üzere. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2024 Pazar 13:11
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ENES CEVAHİRCİ
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den İlkay Gündoğan bombası! Mourinho devreye girdi

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'ye konuk olan Fenerbahçe 2-0 öne geçtiği karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den İlkay Gündoğan bombası! Mourinho devreye girdi

Lille ve Göztepe maçlarının ardından transferde düğmeye basan yönetim orta saha takviyesi yapmak için gün sayıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den İlkay Gündoğan bombası! Mourinho devreye girdi

Kadrosundaki yabancı sayısını azaltması gereken ve harcama limitini düşünenen Fenerbahçe kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den İlkay Gündoğan bombası! Mourinho devreye girdi

Brighton'a gitmeye gün sayan Ferdi'nin transferi için pazarlıklarını sürdüren sarı lacivertliler yıldız oyuncunun bonservisinden gelen parayla Avrupa'da ses getirecek bir ismi kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den İlkay Gündoğan bombası! Mourinho devreye girdi

ÖNCELİK ORTA SAHA!

Krunic'in performansından memnun kalmayan Mourinho yönetime orta sahayı işaret etti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den İlkay Gündoğan bombası! Mourinho devreye girdi

Fred'in sakatlığı sonrası sıkıntı çeken sarı lacivertliler transferde önceliğini orta saha bölgesine verdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den İlkay Gündoğan bombası! Mourinho devreye girdi

İspanyol medyası Fenerbahçe için flaş bir idda ortaya attı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den İlkay Gündoğan bombası! Mourinho devreye girdi

Sport'un haberine göre Fenerbahçe, İlkay Gündoğan için harekete geçmeye hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den İlkay Gündoğan bombası! Mourinho devreye girdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Gündoğan'ı ikna etmek için her şeyi yapmaya hazır olduğu kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den İlkay Gündoğan bombası! Mourinho devreye girdi

Suudi Arabistan'daki kulüplerin de gelişmeleri takip ettiği belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den İlkay Gündoğan bombası! Mourinho devreye girdi

Barcelona'dan ayrılmak isteyen Alman oyuncu ligde son oynanan Valencia maçı kadrosuna alınmadı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den İlkay Gündoğan bombası! Mourinho devreye girdi

Öte yandan İspanyol basını maaş limitinde sıkıntı yaşan Barça yıllık 15 milyon euro kazanan İlkay'ı takımdan göndermeye sıcak baktığını yazdı.

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