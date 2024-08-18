TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den İlkay Gündoğan bombası! Mourinho devreye girdi
Harcama limitinden dolayı transferde vites düşüren Fenerbahçe, Lille ve Göztepe maçlarında alınan kötü sonuçların ardından harekete geçti. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı lacivertliler Avrupa'da ses getirecek bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Jose Mourinho, Barcelona'dan ayrılmaya hazırlanan dünya yıldızını ikna etmek üzere. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Brighton'a gitmeye gün sayan Ferdi'nin transferi için pazarlıklarını sürdüren sarı lacivertliler yıldız oyuncunun bonservisinden gelen parayla Avrupa'da ses getirecek bir ismi kadrosuna katmak istiyor.
ÖNCELİK ORTA SAHA!
Krunic'in performansından memnun kalmayan Mourinho yönetime orta sahayı işaret etti.
Fred'in sakatlığı sonrası sıkıntı çeken sarı lacivertliler transferde önceliğini orta saha bölgesine verdi.
İspanyol medyası Fenerbahçe için flaş bir idda ortaya attı.
Sport'un haberine göre Fenerbahçe, İlkay Gündoğan için harekete geçmeye hazırlanıyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Gündoğan'ı ikna etmek için her şeyi yapmaya hazır olduğu kaydedildi.
Suudi Arabistan'daki kulüplerin de gelişmeleri takip ettiği belirtiliyor.
Barcelona'dan ayrılmak isteyen Alman oyuncu ligde son oynanan Valencia maçı kadrosuna alınmadı.
Öte yandan İspanyol basını maaş limitinde sıkıntı yaşan Barça yıllık 15 milyon euro kazanan İlkay'ı takımdan göndermeye sıcak baktığını yazdı.
Nürnberg, Dortmund Manchester City ve Barcelona formaları giyen tecrübeli orta saha oyuncusunun sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
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