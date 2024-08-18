S.O.S veriyor

Jose Mourinho'lu Fenerbahçe, Göztepe deplasmanında elde ettiği sonuçla hayal kırıklığı yaşadı. Özellikle deplasman karnesi şimdiden öne çıktı. Sarı lacivertliler, Avrupa ve Süper Lig'de dış sahada oynadığı maçlarda beklediği tempoyu ve sonuçları bulamadı. Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Lille karşısında 2-1'lik yenilgi alan Fenerbahçe, Süper Lig'de de ilk deplasmanında 2-0 öne geçtiği Göztepe mücadelesinde 2-2 berabere kaldı. Böylece ligde ilk puan kaybı yaşandı.

SAVUNMA ZAAFI

Sarı lacivertliler bu sezon resmi maçlarda çıktığı 3 deplasmanda kalesinde 7 gol gördü. Lugano'yu 4-3 yenen Fenerbahçe, daha sonra Lill'e 2-1 kaybetti. Ligde de ilk deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kalarak, savunma anlamında zaaf yaşadı. Fenerbahçe dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı ve henüz sezon başında gelecek maçlar adına olumsuz sinyal verdi.

DAMGA VURAN KARARLAR

Göztepe-Fenerbahçe mücadelesinde hakem kararları öne çıktı. 32'de Göztepe'de Romulo'nun golü öncesinde Kubilay'ın İsmail'e faul yaptığına dair VAR kararı çıktı. 45+2'de Djalma'nın Osayi'ye arkadan hareketine Kadir Sağlam penaltıyı verdi. 70'te Saint Maximin'in Koray'ın bileğine bastığı harekette ev sahibi ekip kırmızı beklese de sarı kart çıktı, VAR karışmadı. 84'te Mert'in Nielsen'e hamlesinde de Göztepe penaltı bekledi.

GÖZTEPE'DEN SİFTAH

Süper Lig'de bu sezon ilk kez evinde maça çıkan Göztepe, aynı zamanda ilk golünü de attı. Fenerbahçe karşısında 2-0'dan 2-2'yi yakalarak ayakta kalan sarı kırmızılılar evindeki ilk maçını kaybetmedi. 68. dakikada Koray Günter'in kafa golüyle sarı kırmızılılar bu sezon ilk kez sevindi. Öte yandan Koray Günter Süper Lig kariyerinde ilk kez gol attı.

FORVETLER YETMEDİ

Göztepe deplasmanında Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri ile Edin Dzeko çift forvet oynadı. Jose Mourinho, Göztepe deplasmanında iki golcüsüne ilk 11'de şans tanısa da galibiyete yetmedi. Yeni transferlerden En-Nesyri, ilk 11 çıktığı ilk maçta şık bir kafa golü kaydederek siftah yaptı. Penaltıdan bir gol bulan Dzeko da bu sezon 6. resmi maçında 6. golünü atıp serisini sürdürdü.

MONTELLA İZLEDİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, dün İzmir'de oynanan Göztepe-Fenerbahçe mücadelesini tribünden seyretti. Vincenzo Montella, karşılaşmayı yardımcı antrenörleriyle beraber Gürsel Aksel Stadı'nda protokol tribününde takip etti.