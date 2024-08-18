Fener'e gözdağı!

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, İzmir'de şok yaşadı. Ligin ilk haftasında evinde Adana Demirspor'u geçen sarı-lacivertliler, Göztepe'ye diş geçiremedi. Mourinho'nun Nesyri ve Dzeko ile çift forvet çıkarak sürpriz yaptığı maçın ilk yarısında istediği pozisyonları bulmakta zorlanan bir Fenerbahçe vardı. 32. dakikada Göztepe Romulo'yla öne geçti. Kadir Sağlam'ın VAR incelemesiyle gol iptal edildi. Ardından Osayi'nin yerde kalmasıyla penaltı kazanan Fenerbahçe, 45+3'te Dzeko'yla öne geçti. 45+7'de ise Nesyri'nin nefis kafası devrenin skorunu belirledi.

TAKIMI GERİ ÇEKTİ

İkinci yarıda ise Göztepe daha etkin olan taraftı. 68'de Koray Günter'le farkı bire indirmeyi başaran sarı-kırmızılılar, daha sonra üst üste fırsatlara girdi. Bu hücumlarda Fenerbahçe kalecisi Livakovic geçit vermedi. Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Mourinho, hamleleriyle takımını iyice geriye yasladı. Pozisyonlarda Livakovic takımını ayakta tutsa da son sözü Romulo söyledi. 90+5'te Fenerbahçe'yi yıkan Göztepe'nin golcüsü Fenerbahçe'ye ilk kaybını yaşattı.

FERDİ DÖNDÜ

Brighton'a transferi gündemde olan Ferdi Kadıoğlu, hafta içinde Lille maçında kadroda yoktu. Başarılı oyuncu, dünkü mücadeleye kulübede başladı. 74'te Maximin'in yerine oyuna dahil oldu. Transferi için görüşmelerin devam ettiği yıldız oyuncunun anlaşma sağlanırsa bu hafta içinde takımdan ayrılması bekleniyor.

SEBASTİAN'DAN NEFİS SERVİS

Mourinho'nun orta sahada görev verdiği Sebastian Szymanski, Youssef En-Nesyri'nin golünde başrol oynadı. Polonyalı yıldız yaptığı ortayla Faslı forvete adeta 'Al da at' dedi. Nesyri de Szymanski'nin harika servisini geri çevirmedi.